Las denuncias del conflicto colombiano que recibió la CIDH

“Pese a que la CIDH ha otorgado tres medidas cautelares, dos individuales, sobre las que no me referiré, y una colectiva, que beneficia a los resguardos de Toribío, San Francisco, Tacueyó y Jambaló (en Cauca), esta no ha sido implementada por el Gobierno Nacional”, dijo ante la audiencia y los comisionados el líder indígena Leonardo Uscué.

De acuerdo con su relato, el Ejecutivo no reconoce el ejercicio del gobierno propio de los pueblos ancestrales y ha puesto medidas de seguridad que no tienen en cuenta a las autoridades indígenas, asunto que es importante culturalmente y para el orden social de esas comunidades.

Así mismo, reveló cifras que evidencian el nivel de vulnerabilidad que todavía padecen, aún con medidas cautelares: “Desde el 2018 han sido asesinado 48 líderes en Cauca, más de 25 eran comuneros”.

A su turno, el Estado representado por Pablo Elías González, director de la Unidad Nacional de Protección, dio detalles acerca de las ayudas y dotaciones que desde su entidad se dan a estas comunidades para mitigar sus riesgos en seguridad, que se presentan por disputas entre grupos armados organizados.

Dichas dotaciones están constituidas en bastones de mando, chalecos reflectivos, botas, semovientes, linternas, vehículos y celulares.

Así mismo, Francisco Barbosa, consejero para los Derechos Humanos, explicó que el Gobierno ha invertido 6 millones de dólares en asesoría técnica en comunidades étnicas y afro entre 2018 y 2019, y destinó 6.000 millones de dólares en el Plan Nacional de Desarrollo para ellos en este cuatrienio.