‘Gabriela’, ‘el Costeño’ y conexiones con Ecuador: las nuevas pistas en atentado a Miguel Uribe

Si bien la Fiscalía ha dicho que el joven sicario tenía un plan de escape, lo cierto es que en episodios violentos como el asesinato a Villavicencio y el atentado a Uribe, el común denominador es que buscan sicarios que probablemente no terminen vivos. Eso sucedió en el atentado a Villavicencio, donde sicarios colombianos fueron abatidos o, incluso, murieron en circunstancias no esclarecidas durante su reclusión.

El hombre se presentó voluntariamente ante la Fiscalía. Su imagen dejando en una esquina del barrio Modelia al joven criminal estaba por todas partes. “Me sale una carrera a las 3:11 con el usuario Gabriela. Cuando llego al punto, indico por chat que ya estoy allí y me responden que era para un joven con destino al parque El Golfito”, indicó el motociclista a la Fiscalía.

Según su versión, cuando llegó hasta el punto de destino, el menor sicario se mostró extrañado por el lugar y le preguntó dónde estaba. “Él no sabía dónde estaba, no sabía cómo se llamaba el barrio. Me preguntó y yo le respondí que eso era Fontibón”, añadió.

Conozca: Las historias detrás de la fascinación de Petro por los árabes

Y agregó: “Cuando él se baja, me pide el favor que le escriba a la persona del chat para hacer la cancelación. En el momento que le escribo, se demora para responder, y ahí yo le digo al muchacho que no contesta, que no responden. El muchacho me dice que le regale un minuto de mi celular, ahí yo le di un minuto, él timbra dos veces, pero no le contestaron. Él me pide el favor de que le comparta internet, yo le comparto internet y él saca un celular del bolsillo del pantalón. Este celular era blanco. (...) Ya en medio de esta conversación, me llega una transferencia a mi cuenta de Nequi”, fue la declaración del motociclista que transportó al adolescente de 15 años. El dinero, al parecer, lo envió El Costeño.

Hasta ahora, ha quedado claro que el crimen no fue esporádico ni improvisado. Contó con planeación y la participación coordinada de varias personas. Las autoridades buscan establecer si todos pertenecen a una misma organización criminal o si fueron contratados gracias a sus perfiles en el mundo de la delincuencia.