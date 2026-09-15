Así fue como Sarabia abusó de su poder al ordenar uso del polígrafo con la niñera, según Fiscalía

Laura Sarabia, una de las funcionarias más poderosas del gobierno de Gustavo Petro, pasó este lunes al banquillo de los imputados para responder por tres cargos relacionados con el presunto abuso de funciones cometido contra su exniñera Marelbys Meza. Y tras escuchar la severa exposición de la Fiscalía, se declaró inocente.
La exfuncionaria fue imputada este lunes por su presunta responsabilidad en la trama para someter al polígrafo a Meza, en la que también hay varios policías implicados. Los cargos endilgados son abuso de función pública, constreñimiento ilegal agravado y peculado por uso.
De esta manera, la politóloga, quien trabajó primero con el cuestionado Armando Benedetti, ingresó a un listado de altos funcionarios de la pasada administración con procesos penales en curso, como los exministros de Hacienda y del Interior, Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco; y el expresidente de Ecopetrol, Ricardo Roa; o la joven Juliana Guerrero.
Entre agosto de 2022 y junio de 2023, Sarabia fue jefa del Despacho Presidencial, de donde salió por el escándalo con Meza; volvió como directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS), entre septiembre de 2023 y febrero de 2024; de ahí pasó a ser directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), en donde estuvo entre febrero de 2024 y enero de 2025.
Del Dapre dio el salto al Ministerio de Relaciones Exteriores para ser canciller, entre enero y julio de 2025. Finalmente fue embajadora en el Reino Unido, entre octubre de 2025 y agosto de 2026, tiempo en el cual la Fiscalía fue estructurando el expediente.