Sarabia y exdirector de la Policía concilian tras denuncia: “No se ordenó suspender operaciones contra el Clan del Golfo”

La embajadora de Colombia en el Reino Unido, Laura Sarabia, y el general (r) Henry Sanabria, exdirector de la Policía, llegaron a un acuerdo de conciliación dentro del proceso por injuria y calumnia que la funcionaria promovió en su contra.
La acción judicial se tomó luego de las declaraciones del oficial retirado sobre un supuesto pedido presuntas órdenes para suspender operaciones contra el Clan del Golfo durante el Gobierno de Gustavo Petro, esto tras las denuncias de Noticias Caracol de supuestas gabelas del excomisionado de paz, Danilo Rueda, con ese grupo armado.
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La audiencia de conciliación se realizó este miércoles y en esta quedó consignado que las comunicaciones entre Sarabia y Sanabria fueron exclusivamente de carácter institucional y que nunca se ordenó ni se solicitó suspender operaciones contra el Clan del Golfo ni contra ningún otro grupo armado ilegal.