¿Medellín es la meca de las bebidas energizantes? Marcas paisas van por un mercado de US$157.000 millones

Durante años, hablar de bebidas energizantes en Colombia era hablar de unas pocas marcas. Red Bull, Monster, Vive 100 o Speed Max dominaban las neveras de supermercados, gimnasios y tiendas de conveniencia, dejando poco espacio para nuevos jugadores. Sin embargo, ese panorama empezó a cambiar silenciosamente y Medellín se convirtió en el epicentro del fenómeno. En apenas unos años, la ciudad ha visto nacer una ola de emprendimientos que, aunque muchos prefieren definirse como bebidas funcionales más que energizantes, comparten una misma apuesta: ofrecer alternativas con ingredientes naturales, menos azúcar y beneficios específicos para consumidores que hoy buscan algo más que un impulso de cafeína. Así aparecieron propuestas como Persé, que convirtió el café colombiano en una bebida gasificada; PURE, que reemplazó la taurina por hongos funcionales; Mahati, enfocada en el rendimiento deportivo; HNG Mate, inspirada en la yerba mate; Drink Trece, pensada para quienes quieren socializar sin alcohol; Dify, creada por el actor Carlos Torres; Drinko, impulsada por Westcol para el público joven; y HidraTAO, con la que la Fábrica de Licores de Antioquia decidió entrar por primera vez al negocio de las bebidas sin alcohol. Lo que comenzó con pequeños emprendimientos ya empieza a tomar forma como un ecosistema de innovación que tiene a Medellín como protagonista. No es casualidad. La cultura fitness, el crecimiento de los running clubs, el auge de la economía creadora, el emprendimiento y consumidores cada vez más atentos a las etiquetas nutricionales están impulsando una categoría que ya no gira únicamente alrededor de las bebidas energizantes tradicionales. Le puede interesar: La era “Zero”: el negocio de US$72.000 millones que está cambiando la guerra de las gaseosas

Un mercado de miles de millones de dólares

El momento también coincide con el crecimiento de la industria a nivel mundial. Según Fortune Business Insights, el mercado global de bebidas energéticas movió US$77.160 millones en 2025 y podría superar los US$157.000 millones en 2034, impulsado por la demanda de productos con menos azúcar, ingredientes funcionales y beneficios para el rendimiento físico y mental. Ese contexto global parece haber encontrado en Medellín un terreno fértil. No solo porque la ciudad se consolidó como un referente de emprendimiento e innovación, sino porque también concentra fenómenos que impulsan este mercado: gimnasios en expansión, comunidades de running, turismo, economía creadora y consumidores jóvenes que cada vez revisan más la composición nutricional de lo que consumen. La prueba está en las marcas que han comenzado a aparecer. Uno de los casos más representativos es Persé, fundada por Camilo Vélez y Juan Camilo Vásquez. Su propuesta rompe con el concepto tradicional de energizante: una bebida elaborada con café cold brew gasificado que utiliza la cafeína natural del café colombiano como fuente de energía. “Nosotros no nos categorizamos como una bebida energizante. Lo que buscamos es transformar una materia prima tan tradicional como el café colombiano en una bebida que responda a las necesidades de las nuevas generaciones”, explica Vélez.

El proyecto comenzó a desarrollarse en 2019, fue reformulado durante la pandemia y salió oficialmente al mercado en 2021. Los primeros meses estuvieron marcados por las ventas en ferias, ciclovías y redes sociales, hasta que la marca logró ingresar a más de 175 tiendas de Éxito y Carulla. Hoy también vende a través de comercio electrónico, Rappi, hoteles, restaurantes y una tienda propia en El Poblado, además de haber iniciado su expansión hacia Florida (Estados Unidos). Según Vélez, la empresa ha registrado crecimientos superiores al 100% año tras año, una señal de que existe espacio para nuevas propuestas dentro de una categoría históricamente dominada por grandes jugadores. Para él, buena parte del éxito está en el cambio del consumidor. “La gente ya voltea la lata para leer la tabla nutricional. Quiere entender qué está consumiendo y busca ingredientes más limpios”, afirma. Una lectura similar hace Camilo Correa, cofundador de Drink Trece, aunque desde una necesidad completamente distinta. La idea nació cuando él, que dejó de consumir alcohol hace varios años, descubrió que prácticamente no existían bebidas pensadas para quienes querían salir con amigos sin tomar licor.

“Me perdía muchos planes porque no encontraba una bebida con la que me sintiera identificado”, recuerda. Junto con Sergio Jaramillo, propietario de un laboratorio de alimentos, dedicó cerca de dos años a desarrollar una bebida funcional elaborada con L-teanina proveniente del té verde, melena de león y cloruro de magnesio, pero sin cafeína, taurina, guaraná, alcohol ni azúcares añadidos. Aunque la marca apenas lleva unos meses en el mercado, ya negocia su ingreso a cadenas como Action Black, Power Club y Licor Express. Para Correa, Medellín reúne condiciones difíciles de encontrar en otras ciudades. “La ciudad adopta muy rápido las tendencias mundiales. Los running clubs, la cultura fitness y la forma como los jóvenes están cambiando su relación con el alcohol hacen de Medellín un laboratorio ideal para este tipo de productos”, sostiene. Lea más: La historia de la startup paisa que impulsó ventas de Coca-Cola en 20% con IA y ahora compite con firmas globales

Diversidad de productos

La transformación del mercado también ha dado espacio a emprendimientos que apuntan a nichos muy específicos. Pure, que entró al mercado oficialmente a finales de 2025, decidió diferenciarse con una bebida sin azúcar, sin taurina y formulada con hongos funcionales como melena de león y reishi. Además, opera con tres referencias: Pure Energy, Pure Recovery y Pure Focus, Fue tal el éxito del producto que Luis Lunar, gerente general de la compañía, señaló para Portafolio que Pure alcanzó una facturación de $350 millones y proyecta triplicar esta cifra en 2026 y sus productos se comercializan en grandes superficies y esperan abrirse a mercados como Chile, México y Estados Unidos. Ahora bien, Mahati, nacida comercialmente en la capital antioqueña en 2024 y bajo el desarrollo de su empresa matriz Pure, orientó su propuesta al rendimiento deportivo mediante una combinación de té verde, BCAA, colágeno y biotina. Otro de los jugadores importantes es HNG Mate encontró una oportunidad en la yerba mate y desarrolló una soda funcional como alternativa a las bebidas energizantes tradicionales.

Dify, creada por el actor Carlos Torres, llegó con una propuesta de cero azúcar y cero calorías, mientras que Drinko, impulsada por el creador de contenido y streamer Westcol, apostó por una bebida que mezcla hidratación y electrolitos para conectar con consumidores jóvenes y la cultura urbana. Tal ha sido el fenómeno, que ha llamado incluso la atención de empresas tradicionales. En 2024, la Fábrica de Licores de Antioquia lanzó HidraTAO, el primer producto sin alcohol en su historia. La bebida incorpora electrolitos, aminoácidos, agua de coco y vitaminas del complejo B para ofrecer una alternativa enfocada en hidratación, recuperación muscular y aporte de energía. Actualmente cuenta con cinco sabores —coco limón, sandía cereza, mora azul, naranja piña y maracuyá— y representa la entrada de la licorera a un mercado completamente distinto al que históricamente había participado. Conozca también: Invima emitió alerta sanitaria por comercialización fraudulenta de marca de agua potable en Colombia

Bebidas funcionales se unen al boom

Pero Medellín no solo está viendo nacer bebidas relacionadas con el deporte. En 2023, la ingeniera química Valentina Gutiérrez fundó BioBooster, una empresa enfocada en alimentos funcionales cuyo producto insignia, FocusBooster, combina melena de león, vitaminas del complejo B, omega 3 y otros ingredientes dirigidos a mejorar la concentración y reducir la fatiga mental. Su público objetivo son estudiantes, empleados y emprendedores, y la empresa ya distribuye sus productos en todo el país. Entre 2024 y 2025 registró un crecimiento cercano al 56%, reflejando que la demanda por este tipo de productos también está creciendo fuera del ámbito deportivo.