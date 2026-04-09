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Le quitan a la magistrada Lombana las investigaciones contra Armando Benedetti

Desde el año 2022, el ministro Armando Benedetti había solicitado a la Corte que Lombana fuera apartada de los procesos, alegando falta de imparcialidad.

  • Armando Benedetti y la magistrada Cristina Lombana. Foto: Colprensa
    Armando Benedetti y la magistrada Cristina Lombana. Foto: Colprensa
Maria Victoria Caicedo G
Maria Victoria Caicedo G

Actualidad

hace 1 hora
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La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia decidió apartar a la magistrada Cristina Lombana de las investigaciones que adelantaba contra el ministro del Interior, Armando Benedetti.

La determinación se dio tras una ponencia presentada por el magistrado César Augusto Reyes, en la que se planteaba la necesidad de que Lombana se declarara impedida para continuar con esos procesos. La propuesta obtuvo el respaldo mayoritario de la Sala, por lo que la magistrada deberá ceder los expedientes relacionados con los distintos hechos por los que es investigado el ministro.

En total, la magistrada abrió cuatro procesos a Benedetti. El primero en marzo de 2021 por presunto enriquecimiento ilícito, tras detectar inconsistencias patrimoniales entre los ingresos del entonces congresista y su fortuna personal. Según los reportes contables, entre 2002 y 2018 habría recibido alrededor de $3.000 millones de pesos que no tendrían justificación en su salario como legislador. Sería el primero de los procesos en contra de la mano derecha del presidente Gustavo Petro.

Un año después, en abril de 2022, el propio Benedetti solicitó a la Corte que Lombana fuera apartada del proceso, alegando falta de imparcialidad. Desde entonces, cada avance judicial ha sido acompañado de nuevos ataques públicos por parte del hoy ministro.

Otros hechos por los que es investigado están relacionados con delitos contra los mecanismos de participación democrática, interés indebido en la celebración de contratos y tráfico de influencias.

La controversia entre la magistrada y Benedetti es de vieja data. El más reciente hecho polémico ocurrió en noviembre de 2025, cuando el ministro atacó verbalmente a la magistrada a quien llamó “loca”, “demente” y “delincuente” tras una diligencia judicial ordenada por la Corte Suprema de Justicia.

Benedetti asegura que la posición de Lombana es sesgada y que existe una persecución personal en su contra.

“Es de público conocimiento que la instrucción fue adelantada por la magistrada Cristina Lombana, quien de manera evidente ha vulnerado mis garantías una y otra vez, por la enemistad y aversión que me tiene”, escribió el ministro en un comunicado público de febrero de 2024, tras conocerse la decisión de la Corte Suprema de enviarlo a juicio por presunto tráfico de influencias en el caso Fonade. Incluso, la acusó de tener un “delirio frenético” por perseguirlo.

La decisión de quitarle los procesos a Lombana, más allá de significar un logro para el ministro, ha sido catalogada por expertos como un hecho grave, pues daría lugar a que, en otros casos, los magistrados sean apartados de cualquier tipo de proceso.

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