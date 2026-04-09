Le quitan a la magistrada Lombana las investigaciones contra Armando Benedetti

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia decidió apartar a la magistrada Cristina Lombana de las investigaciones que adelantaba contra el ministro del Interior, Armando Benedetti. La determinación se dio tras una ponencia presentada por el magistrado César Augusto Reyes, en la que se planteaba la necesidad de que Lombana se declarara impedida para continuar con esos procesos. La propuesta obtuvo el respaldo mayoritario de la Sala, por lo que la magistrada deberá ceder los expedientes relacionados con los distintos hechos por los que es investigado el ministro.

En total, la magistrada abrió cuatro procesos a Benedetti. El primero en marzo de 2021 por presunto enriquecimiento ilícito, tras detectar inconsistencias patrimoniales entre los ingresos del entonces congresista y su fortuna personal. Según los reportes contables, entre 2002 y 2018 habría recibido alrededor de $3.000 millones de pesos que no tendrían justificación en su salario como legislador. Sería el primero de los procesos en contra de la mano derecha del presidente Gustavo Petro. Un año después, en abril de 2022, el propio Benedetti solicitó a la Corte que Lombana fuera apartada del proceso, alegando falta de imparcialidad. Desde entonces, cada avance judicial ha sido acompañado de nuevos ataques públicos por parte del hoy ministro. Otros hechos por los que es investigado están relacionados con delitos contra los mecanismos de participación democrática, interés indebido en la celebración de contratos y tráfico de influencias.