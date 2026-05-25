¿Cuál es su rutina de ejercicios? Elogian el cuerpazo de Shakira a sus 49 años

Shakira no ha dejado de cautivar al mundo entero no solo por su talento tras el lanzamiento de Dai Dai para el Mundial 2026, sino también por la espectacular figura que mantiene a sus 49 años. La colombiana sorprendió este 23 de mayo al presentar lo que sería su cuarto himno relacionado con una Copa Mundial de la Fifa.
La canción, interpretada junto a Burna Boy, ha causado gran repercusión, ya que acumula 15 millones de reproducciones en YouTube. En el video de Dai Dai se aprecia a una artista llena de energía y con un físico atlético que evidencia la constancia de sus entrenamientos.