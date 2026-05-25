¿Cuál es su rutina de ejercicios? Elogian el cuerpazo de Shakira a sus 49 años

Shakira no ha dejado de cautivar al mundo entero no solo por su talento tras el lanzamiento de Dai Dai para el Mundial 2026, sino también por la espectacular figura que mantiene a sus 49 años. La colombiana sorprendió este 23 de mayo al presentar lo que sería su cuarto himno relacionado con una Copa Mundial de la Fifa. La canción, interpretada junto a Burna Boy, ha causado gran repercusión, ya que acumula 15 millones de reproducciones en YouTube. En el video de Dai Dai se aprecia a una artista llena de energía y con un físico atlético que evidencia la constancia de sus entrenamientos.

No es un secreto que la colombiana siempre ha demostrado que “las caderas no mienten” y que parte de su figura privilegiada también se debe a la genética. Desde muy joven ha mantenido una silueta definida, que fue moldeando aún más gracias a la práctica de la danza del vientre (belly dance), influenciada por sus raíces libanesas.

¿Cuál es la rutina de ejercicios de Shakira?

Shakira aseguró en un video publicado en sus redes sociales que no es fácil mantener su cuerpo tonificado, pero que ya tiene una serie de rutinas establecidas incluso antes de cualquier presentación musical. “Hago ejercicio y estiro, como si las dos horas en el escenario no fueran suficientes”, expresó. Es un hecho que el baile hace parte de la rutina, ya que esto le permite mantener su flexibilidad y resistencia. Sin embargo, también aseguró que combina sesiones de cardio, realiza abdominales y levanta pesas. En síntesis, Shakira hace sentadillas, hip thrust, flexiones, planchas, trabajo abdominal y lumbar, así como burpees.

Anna Kaiser Studios ha entrenado a Shakira durante más de 15 años y es conocida como la responsable de mantener en forma a la barranquillera. En una entrevista para ¡Hola! México, Kaiser compartió algunos trucos en los que destacó la constancia por encima de la intensidad. Entérese: Con Mbappé, Luis Díaz, Messi y Vinicius: Shakira estrena video de la canción oficial del Mundial 2026; véalo aquí Para la entrenadora, las sesiones cortas de 15 minutos al día, tres veces por semana inicialmente, son más efectivas para obtener resultados que se mantengan en el tiempo. “Empiezas con 15 minutos al día, tres veces a la semana (...). Trata de aumentarlo a 30 minutos, tres veces a la semana en el segundo mes. Y 30 minutos al día, cinco veces a la semana en el tercer mes”, expresó Kaiser al medio citado. En el workout también incluye la diversión como una forma de relajación en medio de la apretada agenda de la artista, a quien también se le ha visto practicar surf.

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