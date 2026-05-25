Este es el Summit que quiere destrabar los negocios entre startups y grandes empresas en Medellín

Mientras el mundo empresarial enfrenta mayores barreras para cerrar acuerdos, en Colombia comienza a tomar fuerza un modelo que busca reemplazar las conversaciones eternas por negocios concretos. Esa es la apuesta de Conexión Summit 2026, un encuentro que en su tercera edición quiere convertir a Medellín en el gran punto de conexión entre startups, corporativos, inversionistas y academia. El evento, que se realizará el 18 y 19 de agosto en la capital antioqueña, llega con un discurso frente a los formatos tradicionales de emprendimiento, con menos discursos, menos “pitch” y más reuniones enfocadas en resultados. Conozca: Las 10 empresas de Colombia que más inversión recibieron en 2025, según KPMG La premisa del evento es sentar en la misma mesa a los tomadores de decisión de las empresas más grandes del país con emprendedores que están desarrollando soluciones para transformar industrias. Según cifras del Foro Económico Mundial, el 43% de los ejecutivos globales considera que hoy es más difícil hacer negocios que hace una década, un escenario que ha endurecido la competencia por capital, clientes y alianzas estratégicas. En ese contexto, Conexión Summit busca posicionarse como una plataforma para destrabar relaciones empresariales y acelerar procesos de innovación corporativa.

Con la convocatoria abierta para emprendedores y empresas interesadas, Conexión Summit proyecta para 2026 más de 10 mil asistentes, cerca de 10 mil citas de negocio solicitadas y al menos 5 mil encuentros efectivos, con la participación de 1.000 emprendedores y 120 corporativos.

La apuesta es convertir conexiones en transacciones

La organización proyecta para 2026 más de 10.000 asistentes, cerca de 10.000 citas de negocio solicitadas y al menos 5.000 encuentros efectivos, entendidos como oportunidades reales de concreción, inversión o implementación de soluciones. El Summit espera reunir a más de 1.000 emprendedores y 120 corporativos, además de delegaciones internacionales de al menos cinco países. Estonia será uno de los invitados destacados. La plataforma plantea un modelo de “match estratégico”, en el que las necesidades de las empresas se cruzan con las capacidades técnicas y tecnológicas de startups, investigadores y emprendedores. La lógica detrás del evento apunta a reducir tiempos y burocracia. Por ejemplo, para los emprendedores, significa llegar directamente a vicepresidentes, gerentes generales y líderes de innovación. Para las compañías, representa acceso rápido a soluciones listas para implementarse. Ana Osorio, CEO de Conexión, aseguró que el objetivo es romper con la dinámica tradicional de los eventos empresariales. “El crecimiento real incomoda. En Conexión Summit eliminamos el ‘pitch’ para acelerar la ejecución. Si un corporativo quiere saber qué está pasando en el futuro de su industria, tiene que estar aquí. Si un emprendedor quiere escalar, su interlocutor es el C-Level que estará sentado en nuestras mesas”, afirmó. En contexto: Medellín entra al top 130 global de startups y logra el mejor ambiente para hacer negocios en Latam

Medellín busca consolidarse como hub regional de innovación

La elección de Medellín no es casual, ya que la ciudad se ha convertido en uno de los principales polos tecnológicos y de emprendimiento de América Latina. De acuerdo con el ranking global de StartupBlink, la capital antioqueña lidera la región en número de startups por cada 100.000 habitantes, un indicador que la consolida como un ecosistema atractivo para inversión, innovación y desarrollo tecnológico. En momentos en que las ciudades compiten por atraer talento y capital, eventos como Conexión Summit también funcionan como vitrinas para posicionar territorios. La organización sostiene que el Summit no operará únicamente durante dos días, sino durante todo el año, mediante un equipo dedicado a estructurar oportunidades de negocio, conectar actores del ecosistema y acompañar procesos de implementación empresarial.

Durante el evento, las empresas tendrán espacios para recibir startups seleccionadas, revisar sus modelos de negocio y evaluar soluciones frente a desafíos específicos de operación, productividad o transformación tecnológica.

Uno de los elementos con los que el evento busca elevar su perfil internacional es la participación de conferencistas ligados al mundo tecnológico, corporativo y de innovación global. Entre los invitados confirmados aparece James W. Keyes, exdirector ejecutivo de Blockbuster; Dileep Thazhmon, fundador de Jeeves y emprendedor vinculado a Y Combinator; y Sebastián Noguera, cofundador y presidente de Habi, uno de los unicornios colombianos más reconocidos de la región. También participará Sara Rengifo, ingeniera vinculada al programa Artemis de la NASA, quien hablará sobre innovación científica aplicada al entorno empresarial. La convocatoria ya está abierta tanto para “doers”, es decir emprendedores, como para “buyers”, líderes corporativos y compañías interesadas en encontrar soluciones de innovación. Los participantes deberán registrarse en la plataforma digital del Summit, donde podrán presentar sus propuestas de valor y acceder a un sistema inteligente de conexiones. Además: Medellín ya es la ciudad con más startups por cada 100.000 habitantes en Latinoamérica y busca ser capital de la IA

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