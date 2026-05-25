Casos sospechosos de ébola en Congo llegan a 900 y OMS dice que es “grave y difícil”

Más de 900 casos sospechosos de ébola se han identificado en la República Democrática del Congo, un país asolado por el conflicto, según informó el domingo el jefe de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
“A medida que se han intensificado los esfuerzos de vigilancia en la respuesta al ébola en la RDC (República Democrática del Congo), se han identificado hasta ahora más de 900 casos sospechosos, incluidos 101 casos confirmados”, señaló el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una publicación en redes sociales.
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El funcionario, sin embargo, no ofreció nuevas cifras sobre el número de muertes por la enfermedad.