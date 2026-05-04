Él es el líder indígena al que le llega la plata de la constituyente y que la promueve

“Yo no puedo disponer de esa cuenta, tengo que cumplir con unos requisitos y unos controles de la Registraduría Nacional. Incluso, eso tiene una supervisión del Consejo Nacional Electoral”, agregó.

“ Esa es la cuenta de la asamblea constituyente cumpliendo los requisitos del banco , que tuvo que hacer el estudio jurídico por el mandato de la Registraduría Nacional”, dijo el vocero cuando fue consultado sobre si se trata o no de una cuenta a su nombre.

El presidente Gustavo Petro designó a Armando Custodio Wouriyú Valbuena como vocero del comité promotor para la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. Sin embargo, sus explicaciones sobre el mecanismo han resultado poco claras. De hecho, se trata de la misma persona que figuraría como titular de la cuenta bancaria a la que el mandatario pidió a los ciudadanos enviar dinero para financiar esa iniciativa.

Frente a eso, Wouriyú insistió en que se trata de gastos operativos. “Eso es una platica necesaria para imprimir formatos, para comprar bolígrafos... hay que pagar la impresión, el soporte y los costos necesarios”, explicó, añadiendo que también se requiere cubrir transporte y logística en todo el país.

“En esta cuenta legal de la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente del Comité se puede hacer giros hasta por diez millones de pesos con número de cédula para apoyarla”, escribió Petro.

La “vaca” promovida por Petro no ha parado de generar críticas sobre el manejo de los recursos y la claridad del mecanismo.

Wouriyú intentó dar primeras luces sobre el alcance de la propuesta y, en particular, sobre el manejo de los recursos. Según explicó, la meta de recaudo asciende a 2.060 millones de pesos, dinero que se destinaría a la logística del proceso. “ Ese dinero será usado para avanzar en el proceso de recolección de firmas, hasta el momento no nos ha entrado dinero. Nos hemos enfocado en los territorios y desde el primero de mayo, vamos a empezar la campaña de recolección urbana, en las ciudades”, afirmó en comunicación con El Tiempo.

El vocero no es un desconocido en escenarios de liderazgo social. Es técnico en mantenimiento mecánico. Su trayectoria incluye participación en procesos de negociación laboral, así como episodios de persecución durante esa etapa, que lo llevaron a salir de La Guajira. Posteriormente regresó a Manaure, donde fue concejal por el movimiento Cívico Wayuu y más tarde secretario de educación municipal. También ocupó la presidencia de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) y fue secretario de la Comisión Étnica para la Paz, espacio que participó en la firma del capítulo étnico del Acuerdo Final con las extintas Farc.

Con ese perfil, Wouriyú es hoy quien defiende una propuesta que el Gobierno presenta como una “actualización” de la Constitución de 1991, pero que en la práctica abarca reformas estructurales de amplio alcance. Según explicó, la iniciativa no se limita a ajustes puntuales. “Lo que queremos hacer es actualizar la constitución frente al cambio climático y al calentamiento global. Hacer la adaptación de la constitución a la revolución digital y la gobernanza tecnológica. Hacer la reforma a la justicia, a la salud, a la educación”, dijo a Blu Radio.

El listado de transformaciones es aún más amplio. “Hay que hacer la reforma agraria, el reconocimiento de la tierra como derecho de los campesinos, de los indígenas, de los negros... la reforma política electoral, la transformación del modelo económico, el Banco de la República, la solución a las desigualdades, fortalecer la soberanía nacional y la construcción de paz, y hacer un proceso de descentralización y ordenamiento territorial”, agregó.

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Se trata, como se sabe, de que la constituyente que promueve el Gobierno toca buena parte de los pilares del Estado. Por eso, aunque el vocero insiste en hablar de “actualizar”, el debate surge casi de inmediato. ¿Dónde está la línea entre ajustar la Constitución y reemplazarla en la práctica? La constitución del 91 es útil, dio un salto necesario, pero hay unos atrasos... que hay que actualizar”, dijo Wouriyú.

Al profundizar en los temas pendientes, reconoce que se trata de reformas estructurales que han estado en discusión durante décadas. “Todavía no está resuelto, por ejemplo, la reforma rural integral, el tema de justicia... eso hay que hacer la adecuación necesaria”.

Otro de los puntos de su discurso es el enfoque territorial. Según plantea, el problema de fondo es que las decisiones siguen concentradas en el centro del país. “No me parece que sea una república contemporánea, porque desde que yo nací, todas las normas siempre están pendientes de las ciudades del centro... no están hechas para los bordes territoriales, donde vivimos en la ruralidad, donde están las dificultades”, afirmó.

El comité promotor reconoce que el reto es alto. Aunque el mínimo legal ronda los 2,3 millones de firmas, la meta es recolectar cerca de 5 millones para garantizar su validación tras la revisión de la Registraduría. “Ya comenzamos la recolección de firmas hace varios días”, indicó.

Aun así, el foco del debate no está en los lapiceros ni en las fotocopias. Está en el alcance de la propuesta. La idea de “actualizar” la Constitución convive con un paquete de reformas que incluye cambios al modelo económico, a la estructura del Estado y a sectores clave como la justicia, la salud y la tierra.

Consultado por EL COLOMBIANO, el abogado penalista Julián Lara señaló que la “invitación” de Petro a aportar plata para apoyar la convocatoria “es legal, pero es más una estrategia para mostrar que esté sacando plata del Gobierno para esa campaña y promover un enunciado de que no son recursos públicos. La otra es ver quién va a consignar plata a esa cuenta”.

Lo que llama la atención es que el presidente lance esta campaña de apoyo económico a un mes de la primera vuelta presidencial, que se llevará a cabo el 31 de mayo.

Así mismo, que ese impulso intente pasar desapercibido en la campaña de su ungido para sucederlo: el senador Iván Cepeda, cuya campaña ha intentado hacerse la de la vista gorda con la convocatoria a una Constituyente. No solo están las fotografías de cómo en un acto de esa campaña en Medellín estuvieron recogiendo firmas con ese fin (“cuando el sistema no sirve, el pueblo lo cambia”, decía un pendón que pusieron ese día), sino también las del evento de adhesión de la Alianza Verde en apoyo al candidato, en donde también estaban recogiendo rúbricas para impulsarla.