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Sebastián López renuncia al Concejo para buscar votos por Paloma y luego aspirar a la Alcaldía de Medellín

El corporado del Centro Democrático, de 40 años, dice que irá a hacer un diplomado a Harvard con el fin de prepararse más para “servir a Medellín”.

  • Este era el segundo periodo de Sebastián López en el Concejo. El primero fue durante la administración de Daniel Quintero. FOTO: CAMILO SUÁREZ
    Este era el segundo periodo de Sebastián López en el Concejo. El primero fue durante la administración de Daniel Quintero. FOTO: CAMILO SUÁREZ
  • En septiembre de 2023 se presentó un fuerte altercado entre el entonces alcalde Daniel Quintero y el concejal Sebastián López (derecha). FOTO: IMAGEN TOMADA DE VIDEO
    En septiembre de 2023 se presentó un fuerte altercado entre el entonces alcalde Daniel Quintero y el concejal Sebastián López (derecha). FOTO: IMAGEN TOMADA DE VIDEO
Redacción El Colombiano
hace 2 horas
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Con el objetivo de participar en la parte final de la contienda electoral con miras a las elecciones para la Presidencia de la República y prepararse para aspirar a la Alcaldía de Medellín, se oficializó la renuncia del concejal de Medellín Sebastián López. El cabildante confirmó que este lunes durante la plenaria oficializará su decisión al respecto.

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“Salgo después de seis años y medio y más de mil sesiones en el Concejo, donde estuve el primer periodo defendiendo a Medellín con el alma y estuve acompañando a Federico a recuperar la ciudad”, explicó.

Añadió que inicialmente pasará a apoyar la campaña de Paloma Valencia desde las calles para buscar votos en las comunas de la ciudad.

La segunda razón es que irá a realizar un diplomado sobre implementación de políticas públicas en la Universidad de Harvard (Estados Unidos), el cual irá de mayo a septiembre, “para prepararme y ser mucho más útil para la ciudad de Medellín.

Al pedirle que concretara si esto significa que se presentará a la contienda de octubre de 2027 por la alcaldía en la capital antioqueña, respondió: “Quedo a disposición del partido Centro Democrático y de la ciudadanía; eso es un sueño que siempre he tenido”.

López, de 40 años, tiene formación como abogado, con dos especializaciones en gestión pública y contratación estatal, y maestrías en Gobierno y Dirección Pública Local.

Explicó que no tendría ninguna inhabilidad en su posible aspiración, pues sí existe una sentencia de la Corte Constitucional que prohíbe renunciar para presentarse a cargos de elección, pero esta solo aplica cuando se cruzan en el mismo periodo. Es decir que esto ocurriría si por ejemplo hubiera renunciado para presentarse al Congreso, en marzo pasado.

Fuerte rifirrafe con el exalcalde Quintero

López cobró notoriedad a finales de 2023, a raíz de un fuerte altercado con el entonces alcalde, Daniel Quintero, donde salieron palabras de grueso calibre.

En septiembre de 2023 se presentó un fuerte altercado entre el entonces alcalde Daniel Quintero y el concejal Sebastián López (derecha). FOTO: IMAGEN TOMADA DE VIDEO
En septiembre de 2023 se presentó un fuerte altercado entre el entonces alcalde Daniel Quintero y el concejal Sebastián López (derecha). FOTO: IMAGEN TOMADA DE VIDEO

El 21 de septiembre de ese año Quintero estaba en el recinto del Concejo ofreciendo una rueda de prensa; entonces López, que estaba en su oficina salió a increparlo por el presunto maltrato que el mandatario estaba teniendo contra los corporados y en especial los del Centro Democrático ante su oposición a la venta de las acciones de Tigo-Une.

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En su momento, el concejal explicó que lo que hizo fue pedirle a Quintero que se retractara por las acusaciones hechas previamente en el Congreso a un supuesto “cartel que se robó a Medellín”.

“Y ahí se descontroló y empezó a insultarnos. Él empezó a gritar que Uribe se robó a Medellín, que éramos unos corruptos y ladrones. Yo le reclamé que dónde estaba la plata de las dependencias y secretarías, que diera la cara por la degradación institucional y por los billones de pesos del negocio de UNE”, explicó López, quien dijo que luego el alcalde lo insultó: Me dijo, ¡Me voy, hijueputa, pa’ no pegarle”.

Por estos hechos, la Procuraduría le abrió indagación a Quintero, para determinar si los supuestos insultos contra López constituyen una infracción y dan pie a una sanción disciplinaria.

En reemplazo de López llegaría al Concejo Milton Vasco, quien hasta hoy ha sido director de Metroparques.

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