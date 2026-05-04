Sebastián López renuncia al Concejo para buscar votos por Paloma y luego aspirar a la Alcaldía de Medellín

Con el objetivo de participar en la parte final de la contienda electoral con miras a las elecciones para la Presidencia de la República y prepararse para aspirar a la Alcaldía de Medellín, se oficializó la renuncia del concejal de Medellín Sebastián López. El cabildante confirmó que este lunes durante la plenaria oficializará su decisión al respecto.

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“Salgo después de seis años y medio y más de mil sesiones en el Concejo, donde estuve el primer periodo defendiendo a Medellín con el alma y estuve acompañando a Federico a recuperar la ciudad”, explicó.

Añadió que inicialmente pasará a apoyar la campaña de Paloma Valencia desde las calles para buscar votos en las comunas de la ciudad.

La segunda razón es que irá a realizar un diplomado sobre implementación de políticas públicas en la Universidad de Harvard (Estados Unidos), el cual irá de mayo a septiembre, “para prepararme y ser mucho más útil para la ciudad de Medellín.

Al pedirle que concretara si esto significa que se presentará a la contienda de octubre de 2027 por la alcaldía en la capital antioqueña, respondió: “Quedo a disposición del partido Centro Democrático y de la ciudadanía; eso es un sueño que siempre he tenido”.

López, de 40 años, tiene formación como abogado, con dos especializaciones en gestión pública y contratación estatal, y maestrías en Gobierno y Dirección Pública Local.

Explicó que no tendría ninguna inhabilidad en su posible aspiración, pues sí existe una sentencia de la Corte Constitucional que prohíbe renunciar para presentarse a cargos de elección, pero esta solo aplica cuando se cruzan en el mismo periodo. Es decir que esto ocurriría si por ejemplo hubiera renunciado para presentarse al Congreso, en marzo pasado.