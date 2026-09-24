¡Alerta! Delincuentes están clonando el número oficial de los bancos para que aparezca en la pantalla de la víctima; vea cómo protegerse

Una modalidad de estafa ha estado circulando en el país, por lo que las autoridades ya están alertas para dar con el paradero de los responsables de estos delitos.
De acuerdo con el Banco de Bogotá, delincuentes estarían llamando a sus clientes para pedirles claves o datos de sus cuentas con el fin de despojarlos de su dinero.
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Lo más grave del asunto es que estarían utilizando el vishing, un tipo de estafa en la que se suplanta la identidad de empresas o instituciones por medio de llamadas telefónicas.