Urgencias en estado crítico: Hospital San Vicente Fundación Medellín reporta 268 % de saturación

Un nuevo llamado de urgencia a la ciudadanía está haciendo el personal médico del Hospital San Vicente Fundación, uno de los más importantes de Medellín, que reporta 268% de saturación en sus servicios de urgencias para adultos.

La situación, que tiene al borde del colapso los servicios de alta complejidad de esta institución, se genera por el incremento de pacientes en estado crítico, según explicaron sus directivas.

El servicio que presenta la saturación está diseñado para atender patologías graves, traumas severos o emergencias que comprometen de forma inmediata un órgano o la vida (clasificación Triage I y II).

No obstante, Alejandro Marín Valencia, jefe de Urgencias Adultos del Hospital San Vicente Fundación Medellín, indicó que esta área está siendo requerida por situaciones como malestar general, solicitud de exámenes o curaciones sencillas que corresponden a baja complejidad.

“Por esta razón hacemos un llamado a la comunidad para que si su condición de salud no representa una urgencia vital, consulte prioritariamente en su EPS básica o en la red de atención”, afirmó el médico.

El San Vicente, fundado en 1913, es líder en tratamientos médicos avanzados para pacientes graves y críticos. Cuenta con unidades especializadas en trauma, oncología, neurociencias, trasplantes y atención materno-infantil, y ofrece cobertura y apoyo asistencial a poblaciones vulnerables y de bajos recursos bajo un principio fundacional inclusivo.