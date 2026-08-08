Lo que sigue tras la posesión del presidente De la Espriella: “Nadie sobra en la Patria Milagro”

Inició oficialmente el mandato de Abelardo Gabriel de la Espriella Otero tras posesionarse ante el Congreso en Cali este viernes como presidente de la República de Colombia. La jornada no fue igual a ningún otro 7 de agosto y no solo por el giro de 180° tras el fin de cuatro años de la izquierda de Gustavo Petro; sino por los cambios, símbolos y anuncios en el inicio de esta nueva era política. De entrada, el auditorio de la Universidad Santiago de Cali –que es privada– fue el primer escenario para recibir a los más de 2.200 invitados al acto. Horas antes, los mejores hoteles de la capital del Valle recibieron a Javier Milei de Argentina, Daniel Noboa de Ecuador o al Rey de España Felipe VI, entre otros 12 jefes de Estado y figuras internacionales en representación de sus países. El despliegue de seguridad, según constataron reporteros de este diario en esa ciudad, fue inédito. Desde que se supo que la sede sería Cali y no Popayán, como estaba previsto inicialmente, el alcalde Alejandro Eder y la gobernadora Dilian Francisca Toro lideraron el operativo para blindar a la ciudad y la región ante cualquier amenaza. Por algo el presidente entrante eligió posesionarse en el suroccidente del país, pues quería enviar el mensaje de presencia estatal para arrancar con su mandato. Por supuesto, asistieron al primer evento las cabezas de las altas cortes y magistrados, gobernadores y alcaldes, los jefes de los entes de control, buena parte del Congreso –salvo el Pacto Histórico– y cuatro expresidentes: César Gaviria, Ernesto Samper, Iván Duque y Álvaro Uribe Vélez (Juan Manuel Santos y Ernesto Samper no fueron invitados). De hecho, Uribe llegó de sorpresa en la mañana del viernes y envió un mensaje positivo al nuevo gobierno: “Que prime la felicidad y la tranquilidad”.

Las horas previas a la posesión fueron claves para adelantar diálogos con las comitivas internacionales que estuvieron liderados por el vicepresidente José Manuel Restrepo y varios de los ministros que llegaron a la Sultana del Valle desde el miércoles y jueves de esta semana. Restrepo, según contó, fue el último que se acostó y el primero que madrugó atendiendo reuniones de primer nivel. En algunas, estuvo De la Espriella, quien trabajaba en el paquete de anuncios y decretos que firmará en las próximas horas y estuvo acompañado de Joaquín Gutiérrez –quien suena para dirigir Ecopetrol– y Carlos Suárez, uno de los cerebros detrás de la campaña. El Presidente aterrizó en Cali este mismo viernes junto a su esposa y familia. La logística de la jornada fue histórica y marcó varios hitos, empezando por los símbolos. En contexto: De la Espriella congelará el gasto público, eliminará el impuesto al patrimonio y desarrollará el fracking: primeros anuncios desde Cali

Símbolos de la posesión

La elección de Cali no es un gesto logístico sino político. De la Espriella lo ha definido como “el primer paso de una política de descentralización que llevará el Estado a las regiones” y como una señal concreta hacia una región que, según sus propias palabras, fue entregada “a los narcoterroristas”. La disposición de los asistentes dentro del recinto, la Arena CSU, refleja esa misma idea: los invitados se ubicaron en espacios identificados con las regiones de Colombia: Caribe, Pacífico, Andina, Eje Cafetero, Orinoquía, Amazonía e Insular. En el escenario donde De la Espriella, el presidente del Senado Honorio Henríquez y el presidente de la Cámara Nicolás Barguil tomaron asiento, las sillas tienen historia propia: pertenecieron a Joaquín de Caicedo y Cuero, prócer caleño de la independencia. El secretario de Cultura de Cali, Julián Arteaga, las describió como “elementos clave que hablan de los momentos que vivió nuestro país”. Junto al escenario fue instalada una escultura de la Virgen de Fátima, de quien De la Espriella es devoto. Su presencia en la ceremonia de posesión es una declaración pública de la devoción religiosa del mandatario entrante y acompañó el carácter de la oración ecuménica que ocurrió luego de que presidente tomó posesión, con representantes del catolicismo, el cristianismo y el judaísmo. Uno de los gestos más simbólicos fue la presencia de Luis Felipe Yagüé, un vendedor de panela de 74 años de Florencia, Caquetá, que se hizo viral por un video en el que otra persona se negaba a comprarle la mercancía por haber votado por De la Espriella. Estuvo presente en la imposición de la banda presidencial al nuevo mandatario. La banda fue confeccionada por Luis Abel Delgado, maestro nariñense conocido como el sastre de los presidentes y los papas, y fue entregada al presidente electo por veteranos y reservistas del Ejército, como símbolo de unidad.

Foto: Presidencia

La ceremonia también estuvo pensada para comunicar sobriedad. No hubo gastos de alojamiento para los invitados oficiales, las delegaciones cubrieron sus propios desplazamientos y no se realizaron cocteles de bienvenida, besamanos ni otras actividades protocolarias adicionales. Al acto, en total, asistieron 10 jefes de Estado, dos vicepresidentes, 15 cancilleres, los presidentes de las altas cortes, representantes de organismos de control, congresistas y cerca de 40 gobernadores y alcaldes de distintas regiones del país.

Primer acto

La Arena USC en el campus del centro educativo se adecuó para la jornada con el diseño de una tarima especial con una pantalla gigante y asientos especiales para los asistentes. En la entrada, se dispuso una alfombra roja en donde pasaron todos los invitados; algunos le dieron declaraciones a la prensa que estaba sobre unas barandas junto a las cámaras; en el recinto, ningún periodista pudo entrar, salvo camarógrafos y videógrafos. Aunque estaba previsto que el evento iniciara a las tres de la tarde, finalmente empezó sobre las cuatro mientras arribaban varios jefes de Estado e invitados especiales como el polémico Gianni Infantino, presidente de la FIFA. El presidente De la Espriella llegó al recinto, saludó a los medios desde lejos y fue recibido por una comitiva de congresistas de la coalición de gobierno, como es usual los 7 de agosto, solo que esta vez no caminaron desde la Casa de Nariño hasta el Capitolio. Una vez adentro, les dio la mano y beso en la mejilla a los invitados que estaban en el pasillo central, se tomó selfies con algunos y no paraba de sonreír. En la tarima ya estaban los invitados especiales. Una vez iniciada la sesión del Congreso por parte de la mesa directiva, entonaron el himno nacional, interpretado por la cantante Maia, y de fondo el presidente entrante cerraba los ojos y cantaba emocionado. Se alcanzó a rumorar que el propio De la Espriella iba a cantar el himno, como hizo en días previos en otro evento, pero finalmente no sucedió. Luego vino la toma de juramento por parte de Honorio Henríquez –del Centro Democrático, quien le ganó el pulso a Alfredo Deluque, el candidato del Gobierno–. La banda presidencial la iba a poner don Luis, “el señor de la panela”, pero algo sucedió en la logística y llegó un par de minutos después para ajustársela; Luis Felipe Yagüe Cotazo, de 74 años, será el primer beneficiario del programa de apoyo a emprendedores en el nuevo mandato. Ya como jefe de Estado, De la Espriella le tomó juramento a José Manuel Restrepo, su fórmula vicepresidencial que fue clave en la campaña pues lo acercó a sectores de centro y le dio más peso técnico al plan de gobierno dada su experiencia como exministro de Hacienda y Comercio, y rector en varias universidades del país. Junto a De la Espriella y Restrepo, posó don Luis con el gesto de “firmes por la patria”. Como detalle curioso, la hija menor del presidente Abelardo, Francesa, de cuatro años, estaba jugando y caminando alrededor de su padre, que la veía con cariño.

Foto: Presidencia

El presidente del Senado, Honorio Henríquez, dio un discurso en el que le dijo a De la Espriella que “asume su gobierno con absoluta legitimidad e independencia” y le pidió: “Presidente, es el momento de hacer cambios profundos, de grandes decisiones”. “En mi ejercicio como presidente del Senado, dedicaré los mayores esfuerzos para lograr un diálogo de Nación que escuche a los expresidentes respetuosos con los dirigentes de los distintos partidos, que dialogue con los gremios y los sindicatos para construir entre todos la solución de nuestros problemas”, dijo. Además, envió un mensaje que podría considerarse una pulla: “A todo nuevo gobierno no falta quien le aconseje alimentar el debilitamiento de los partidos para garantizar la gobernabilidad e imponer la voz oficial, lo que termina destruyendo democracia y fortaleciendo caudillismo”. Finalmente, le rindió un homenaje al asesinado Miguel Uribe Turbay y el auditorio en pleno se puso de pie. Allí, entre los asistentes, estaba su padre, el excandidato presidencial Miguel Uribe Londoño. También Henríquez expresó su reconocimiento al expresidente Álvaro Uribe, quien fue uno de los más ovacionados no solo en ese momento sino al final de la jornada cuando se retiró y varios asistentes gritaron “Uribe, Uribe, Uribe”. Hubo otro momento musical a cargo de Maia con la canción Hallelujah –es una de las baladas más reconocidas de la música contemporánea, con cientos de versiones– que tuvo de fondo a la Vírgen de Fátima. Eso le dio paso a la oración de los líderes religiosos encomendándole a Dios este nuevo periodo presidencial. Ese acto tardó casi 40 minutos, suficiente tiempo para que mientras tanto De la Espriella se desplazara hasta el batallón Pichincha y el resto de asistentes se quedaran en el auditorio.

Segundo acto: el discurso

Por primera vez en la historia de Colombia, un presidente brindó su discurso de posesión desde un batallón militar. El batallón Pichincha, que hace solo unos meses, en abril de este año, sufrió un atentado terrorista que dejó varios heridos; como gesto simbólico, el presidente quiso hablarle al país desde ese lugar junto a cientos de militares y policías. De hecho, rindió homenaje a los héroes caídos por el conflicto armado. Durante su discurso, que duró una hora y diecisiete minutos, hizo un extenso repaso de todos los frentes de la democracia, recordó algunas promesas e hizo homenajes. Pero insistió en dos grandes mensajes: gobernará para todos los colombianos, incluyendo a quienes no votaron por él, y entregará el poder en cuatro años “porque son suficientes para cumplir el plan de gobierno” sin promover iniciativas como una Constituyente, como hizo su antecesor Gustavo Petro.

Foto: Presidencia

“gobernaré para todos los colombianos”



El jefe de Estado arrancó diciendo: “Seré el presidente de todos los colombianos” ya que “no hay espacio para la intransigencia, todo lo contrario. Llego con el ánimo de convocar a todos mis compatriotas”. Igual que como sucedió en la ceremonia en la Universidad Santiago de Cali, invocó la protección de Dios. “Ejercer la Presidencia de esta patria que amo entrañablemente constituye, sin duda, la mayor distinción que Dios, el pueblo y la vida han podido concederme”, dijo. También le agradeció al vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo: “Él ha sido un compañero excepcional durante todos estos meses, y estoy convencido de que será un guerrero fundamental en la inmensa tarea de reconstruir a Colombia”. En el inicio de sus palabras también recordó a uno de sus maestros, Álvaro Gómez Hurtado, el líder conservador que fundó la Universidad Sergio Arboleda, alma máter del nuevo presidente. Gómez fue asesinado en noviembre de 1995.

Homenaje a Miguel Uribe Turbay

Justamente, sobre otro líder asesinado, el Presidente también le rindió homenaje a Miguel Uribe Turbay, quien sufrió un atentado que terminó con su vida en agosto del año pasado. “Ninguna reivindicación ideológica ni política puede justificar que un colombiano levante las armas contra otro colombiano. Lo volvimos a sufrir durante la campaña que condujo a la victoria, marcada por el sacrificio de un mártir. Rindo un sentido homenaje a la memoria de Miguel Uribe Turbay, asesinado por los interlocutores del régimen que gracias a Dios hoy termina. Gracias, Miguel Uribe Turbay, en el cielo, Colombia nunca te va a olvidar”, dijo conmovido.

Lucha frontal contra el narcoterrorismo

Uno de los ejes principales del discurso de De la Espriella fue declararle la guerra al crimen, el orden público y la seguridad; dijo que no tendrá duda en acabar con los criminales, terroristas y narcotraficantes. Y que tendrán dos caminos: “someterse al imperio de la ley o enfrentar la fuerza decidida del Estado colombiano y su Fuerza Pública”. Además, anunció: “En las próximas horas, mi gobierno expedirá el listado de grupos narcoterroristas, con el propósito de dotar a nuestra gloriosa fuerza pública de instrumentos eficaces para el combate frontal del crimen. La opción del diálogo está completamente agotada. El Estado históricamente fue suficientemente noble. El Estado, bajo el régimen que ha terminado, fue suficientemente cómplice. En la era del tigre será contundente y certero contra el crimen”. Lo anterior significa que, por ahora, no abrirá ninguna puerta a diálogos de paz, como la “paz total” del gobierno Petro.

Lucha contra la corrupción

El presidente Abelardo, como lo ordena la ley, entregará el poder en cuatro años y así lo dijo con claridad: “Cuatro años son más que suficientes para cumplir el programa que recibió el respaldo de mis compatriotas. Al concluir ese término, entregaré la presidencia con las instituciones fortalecidas y la conciencia de haber consagrado cada hora al servicio de Colombia”. Al mismo tiempo, señaló que no promoverá ninguna asamblea nacional constituyente y manifestó su deseo de combatir a la corrupción, a la que comparó con una batalla igual de difícil que el terrorismo, el narcotráfico y todas las formas de criminalidad. “(es) un enemigo menos visible y no por ello menos destructivo, la corrupción. Los que se apropian del dinero del pueblo son unos forajidos que atentan contra el bienestar de todos los colombianos”.

“Eliminaré el impuesto a la renta”

También el mandatario recordó una promesa de campaña que, según dijo, cumplirá: eliminar el impuesto a la renta. Además, hizo otros anuncios relacionados con la economía: “Mi gobierno presentará una reforma estructural del sistema tributario para simplificarlo. Mi objetivo es combatir la evasión y crear un ambiente favorable para la inversión, la producción y el empleo. Lo dije como candidato y hoy lo corroboro como presidente en ejercicio. El impuesto al patrimonio será eliminado. Debemos dejar de castigar a quienes invierten y generan riqueza en nuestra patria”. También habló de oportunidades de empleo y programas para atacar la informalidad: “Este gobierno se esforzará para abrirles las puertas de la formalidad, del crédito y de nuevas oportunidades para ustedes”. De la Espriella insistió en ser respetuoso con la independencia del Banco de la República. “Cuando regresan la confianza y la estabilidad, llegan también la inversión, el empleo, el crecimiento y las oportunidades. Ese será otro de los pilares de la patria milagro, queridos compatriotas”, expresó.

El desafío con la crisis de salud

En su discurso, el mandatario abordó los temas que tratará con prioridad en su gobierno. Al hacerlo, fue inevitable que la crisis en el sistema de salud quedara sobre la mesa. Sin embargo, el presidente De la Espriella aseguró que no se trata de una crisis, sino de “un drama profundamente humano” derivado de “decisiones equivocadas” que deterioraron el sistema. En ese sentido, el jefe de Estado no mencionó de manera específica el “plan de choque” que ha prometido para el sector en los últimos días, pero explicó que su gobierno “no asumirá asunto de la salud con tesis ideológicas”, sino que tomará medidas técnicas. Se sabe que De la Espriella tiene pensado un plan de choque de 10 billones de pesos para afrontar la crisis en el sistema de salud. “Mi propósito irrenunciable es que ningún colombiano vuelva a sentir que en el momento de mayor angustia quedó solo frente a una enfermedad. Ese es mi compromiso y lo voy a cumplir con la ayuda de Dios”, agregó.

Mensaje a los campesinos

El campo y el bienestar del campesino también hicieron parte de la agenda, todo con nombre propio: Cosecha Solidaria. Aquel programa, recordó el presidente De la Espriella, fue una iniciativa privada y particular que realizó el entonces jefe de una firma de abogados durante la pandemia. Ahora, desde el Estado, el mandatario planea convertir aquel programa en una política de Gobierno. Para ello, dijo, se remitirá a la Orinoquía, que en su gobierno no será únicamente una región de reservas naturales. “La Orinoquía colombiana será nuestro mato grosso, con vocación a convertirse en una despensa agrícola mundial, que garantizará nuestra soberanía alimentaria, pero además será el motor del crecimiento económico de la Patria Grande”, dijo. Tras explicar ese cambio, De la Espriella se dirigió a los campesinos, a quienes les prometió “un aliado permanente en la defensa de sus derechos”.

El rol de las mujeres en su Gobierno

En medio del silencio del batallón, interrumpido por los aplausos, De la Espriella tocó un tema que durante campaña lo puso en el paredón: la igualdad de género y el papel de las mujeres en su gobierno. Y es que, en la contienda electoral fue criticado por haberle mostrado una fotografía sexual a una periodista, asegurando que su figura y belleza (la de Abelardo) le traería los votos de las mujeres. Se disculpó por mostrarle la foto, pero el ahora presidente ignoró la decisión judicial que le pidió decirle al país que las mujeres votan con inteligencia, no guiadas por instintos sexuales. Ahora, desde el poder, aseguró que las mujeres tendrán un papel fundamental en su gobierno. “Conformaré un equipo de mujeres excepcionales en las distintas áreas del gobierno, porque durante largo tiempo muchas colombianas con talento, preparación y carácter fueron relegadas a un segundo plano. Ellas, que hacen posible el milagro más grande de la existencia humana, serán las protagonistas de la construcción de la patria milagro”, aseguró.

Congelará el gasto público

Para el mandatario, la clave para una economía estable es la confianza ciudadana en ella y en los organismos públicos que la cuidan y regulan, por ello, uno de los primeros decretos que firmará, según su discurso, será el que congelará el gasto público. “El régimen que abandona el poder impulsó un crecimiento desmedido del gasto, con base en un endeudamiento que debilitó las finanzas nacionales. Antes, queridos compatriotas, de emprender las grandes transformaciones económicas que Colombia necesita, tenemos que poner la casa en orden”, dijo, asegurando que no será austero con quienes necesitan la protección del Estado y que fomentará programas de inversión y ayuda para los más vulnerables.

¿Qué viene para la “Patria Milagro”?

Al finalizar su discurso, el mandatario dijo: “Jamás aceptaré que el pesimismo se convierta en una política de Estado. Ha llegado, queridos compatriotas, el momento de poner al servicio del progreso el mismo carácter con el que durante décadas hemos enfrentado la adversidad. Aquel es el espíritu del gobierno del tigre, firme para defender a Colombia e incansable para transformarla”. Y brindó una definición de su apuesta de país: “Eso es para mí la patria milagro, una nación que descubre que su mayor riqueza no está solamente en lo que la naturaleza le concedió, sino en la templanza y la valentía de su gente”. Agregó: “Un pueblo que deja de preguntarse hasta dónde puedo llegar y empieza a demostrar realmente lo que puede ser, lo que puede llegar a convertir este país y de qué está hecho. Ese ideal será el resultado del trabajo honrado, de la libertad defendida y de la decisión de no conformarnos jamás, jamás con una Colombia simplemente posible, sino de hacer realidad la nación extraordinaria que estamos destinados a ser. Nadie, nadie, absolutamente nadie sobra en esta empresa”.

Gobierno Trump anuncia USD 1.000 millones de apoyo

Tras la posesión, el gobierno de Donald Trump anunció este viernes un paquete de apoyo de 1.000 millones de dólares al gobierno del recién posesionado presidente Abelardo de la Espriella, en lo que marca un giro radical en las relaciones entre Washington y Bogotá en medio de los años de tensión durante la administración de Gustavo Petro. El anuncio también incluye la revisión de los aranceles que Estados Unidos impuso a Colombia durante el gobierno saliente. Horas antes, el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, felicitó a De la Espriella por su investidura y afirmó que la administración Trump espera “trabajar estrechamente” con su gobierno. “Estados Unidos espera trabajar estrechamente con el nuevo Gobierno colombiano para el beneficio de ambos pueblos. ¡Viva Colombia! ¡Viva EE.UU.!”, escribió Landau en redes sociales. Landau también se refirió a la elección de Cali como sede de la posesión y dijo haber quedado “impresionado” por la decisión, que interpretó como “una señal de su compromiso por descentralizar el país y enfocarse en el desarrollo regional.” El funcionario tiene un vínculo personal con la ciudad: sus padres vivieron en Cali entre 1954 y 1957. La delegación de Trump a la ceremonia estuvo encabezada por el fiscal general adjunto Todd Blanche, quien fue uno de los abogados personales de Trump en varios de sus casos penales, y contó con funcionarios de la Casa Blanca y de los departamentos de Estado, Justicia y Defensa, además de la Agencia Antidrogas, DEA. También participaron el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, Hugo Guevara, y el congresista republicano Mario Díaz-Balart, presidente del subcomité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes. No asistieron el secretario de Estado Marco Rubio ni el propio Landau, quien sí participó recientemente en la investidura de Keiko Fujimori en Perú. El anuncio llega apenas horas después de que De la Espriella tomara posesión en Cali con un discurso en el que prometió estrechar la relación con Washington. Finalmente, De la Espriella prometió: “absolutamente nadie sobra en la patria milagro”.

Los cinco anuncios principales