Lo que sigue tras la posesión del presidente De la Espriella: “Nadie sobra en la Patria Milagro”

Inició oficialmente el mandato de Abelardo Gabriel de la Espriella Otero tras posesionarse ante el Congreso en Cali este viernes como presidente de la República de Colombia. La jornada no fue igual a ningún otro 7 de agosto y no solo por el giro de 180° tras el fin de cuatro años de la izquierda de Gustavo Petro; sino por los cambios, símbolos y anuncios en el inicio de esta nueva era política.
De entrada, el auditorio de la Universidad Santiago de Cali –que es privada– fue el primer escenario para recibir a los más de 2.200 invitados al acto. Horas antes, los mejores hoteles de la capital del Valle recibieron a Javier Milei de Argentina, Daniel Noboa de Ecuador o al Rey de España Felipe VI, entre otros 12 jefes de Estado y figuras internacionales en representación de sus países.
El despliegue de seguridad, según constataron reporteros de este diario en esa ciudad, fue inédito. Desde que se supo que la sede sería Cali y no Popayán, como estaba previsto inicialmente, el alcalde Alejandro Eder y la gobernadora Dilian Francisca Toro lideraron el operativo para blindar a la ciudad y la región ante cualquier amenaza. Por algo el presidente entrante eligió posesionarse en el suroccidente del país, pues quería enviar el mensaje de presencia estatal para arrancar con su mandato.
Por supuesto, asistieron al primer evento las cabezas de las altas cortes y magistrados, gobernadores y alcaldes, los jefes de los entes de control, buena parte del Congreso –salvo el Pacto Histórico– y cuatro expresidentes: César Gaviria, Ernesto Samper, Iván Duque y Álvaro Uribe Vélez (Juan Manuel Santos y Ernesto Samper no fueron invitados). De hecho, Uribe llegó de sorpresa en la mañana del viernes y envió un mensaje positivo al nuevo gobierno: “Que prime la felicidad y la tranquilidad”.