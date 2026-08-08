¿Cómo será la reforma tributaria de De la Espriella para eliminar el impuesto al patrimonio?

El presidente Abelardo de la Espriella anunció durante su discurso de posesión que su Gobierno presentará ante el Congreso una reforma tributaria estructural, con la que busca simplificar el sistema de impuestos, combatir la evasión y mejorar las condiciones para la inversión, la producción y el empleo.
Uno de los principales cambios planteados por el mandatario es la eliminación del impuesto al patrimonio. “No vamos a castigar más a quienes generan riqueza en nuestra patria”, afirmó.
De acuerdo con De la Espriella, la reforma será una de las primeras medidas de su administración para reorganizar las finanzas públicas y modificar el esquema tributario del país.