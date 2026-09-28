Luz Adriana Camargo defiende su criticada gestión por los procesos que avanzan lento y raja la Paz Total de Petro

En medio de los cuestionamientos que hay sobre el ritmo de algunos de los procesos judiciales más importantes del país y sobre hasta dónde ha llegado la Fiscalía con varios de los nombres que han aparecido en escándalos de corrupción, Luz Adriana Camargo salió a dar cuentas. Defendió decisiones de su administración, reconoció algunos desaciertos y se refirió al efecto que tuvo la política de Paz Total del Gobierno de Gustavo Petro sobre el trabajo de los investigadores y fiscales.
En entrevista con Noticias Caracol, Camargo habló de varios de los expedientes que han marcado su paso por la Fiscalía, entre ellos el caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), las investigaciones relacionadas con funcionarios y exfuncionarios, el proceso contra Nicolás Petro y los casos asociados a estructuras criminales. También explicó cómo la participación de integrantes de grupos armados en las mesas de diálogo de la paz total incidió en la ejecución de órdenes de captura.
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Lo primero fue rajar esa política. Dijo que el proceso terminó lejos del resultado que buscaba el Gobierno de Petro y atribuyó parte de las dificultades a la forma en que fueron planteados los diálogos regionales y a la posición de los grupos armados que participaron en ellos.
“En concepto mío, esa Paz Total tuvo dificultades para que fuese exitosa y no lo fue, definitivamente no lo fue (...) Lo primero que yo creo es que haber planteado un modelo de diálogos regionales demandaba una gran capacidad de planeación que yo la veo ausente... y por otro lado, yo creo que hubo una cosa definitiva que fue... la falta de voluntad real de los actores criminales de querer llegar a acuerdos serios de paz”, señaló.
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La fiscal explicó que esa política también tuvo efectos sobre las actuaciones de la Fiscalía, particularmente frente a las órdenes de captura contra integrantes de las organizaciones que participaban en las mesas. “Ese proceso no permitió que hiciéramos efectivas órdenes de captura contra personas que participaban de las mesas de diálogo efectivamente, que normalmente son las personas que representan a esas organizaciones armadas”, sostuvo.
Frente a las críticas por los tiempos de algunas investigaciones, Camargo explicó que la Fiscalía ha priorizado la recolección de elementos y la construcción de los casos antes de proceder con las capturas.
De acuerdo con la funcionaria, en lo corrido de 2026, la entidad ha ejecutado 1.375 órdenes de captura a través de la delegada contra el crimen organizado y otras 4.900 desde la delegada de seguridad territorial.