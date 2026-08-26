Así fue la reclusión en buques de “Macaco” y “don Diego”, fórmula que reviviría De la Espriella contra otros capos

El anuncio del nuevo gobierno, de implementar una Estrategia de Reclusión Especial Marítima de Alta Seguridad (REMAS), a cargo de la Armada y el Inpec, revivió en la memoria dos acciones parecidas realizadas hace dos décadas.

En el año 2007, el gobierno de Estados Unidos estaba pendiente de extraditar a dos de los pesos pesados del crimen organizado en Colombia:Carlos Mario Jiménez Naranjo (“Macaco”), comandante del bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC); y Diego León Montoya Sánchez (“don Diego”), uno de los líderes del cartel del Norte del Valle.

Las agencias de seguridad recibieron información, según la cual se estaban fraguando aviones de fuga para evitar que estos personajes fueran extraditados.

Ante esa situación, el presidente Álvaro Uribe autorizó queambos fueron excluidos en fragatas de la Armada. A “Macaco” lo mandaron en una de estas embarcaciones al mar Caribe, mientras que a “don Diego” se lo llevaron al océano Pacífico.

Las fragatas contaban con escolta helicoportada de la Fuerza Aérea y apoyo con vigilancia electrónica del gobierno norteamericano.

ElInpec envió a bordo a varios custodios, para que se encargaran de vigilar a los presos mientras los marineros hacían sus labores cotidianas.

En las embarcaciones no había calabozo, así que los cabecillas permanecían en los camarotes junto a los guardias.