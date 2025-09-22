Manager de B-King, desaparecido en México, confirmó que el artista no estuvo en Sonora, como aseguró Petro

El cantante colombiano Bayron Sánchez, conocido como B King, y su amigo, Jorge Herrera, quien es dj Regio Clown, completarán, este martes, una semana desaparecidos en México. Lo último que se supo del ellos fue que estaban entrenando en un gimnasio en la colonia de Polanco, en Ciudad de México y que, después de eso, almorzarían con un par de conocidos.
Desde entonces no se sabe nada de su paradero y las teorías sobre su desaparición han aumentado luego de que el presidente Gustavo Petro pidiera ayuda a las autoridades mexicanas para hallarlos.