Petro volvió a nombrar gestores de paz a 16 excomandantes paramilitares como ‘don Berna’ y ‘Jorge 40’, ¿por qué?

El Gobierno Nacional reactivó los acercamientos de paz con los excomandantes de las autodefensas paramilitares, luego de que la eventual mesa de conversaciones se hubiera congelado hace meses por las frecuentes quejas de los exparamilitares frente al descuido de la Casa de Nariño a ese proceso.
La Presidencia de la República expidió la Resolución 327 del 21 de septiembre de 2025, con la cual volvió a nombrar como gestores de paz a 16 antiguos comandantes de las autodefensas.
Quienes recibieron este salvoconducto, fueron: Hernán Giraldo Serna, Luis Eduardo Cifuentes Galindo, Manuel de Jesús Pirabán, Diego Murillo Bejarano (“don Berna”), Salvatore Mancuso, Arnubio Triana Mahecha (“Botalón”), Carlos Mario Jiménez (“Macaco”), José Baldomero Linares Moreno, Rodrigo Tovar Pupo (“Jorge 40”), Rodrigo Pérez Alzate, Edwar Cobos Tellez, Juan Francisco Prada Márquez, Héctor Germán Buitrago Parada, Fredy Rendón Herrera (“el Alemán”), Manuel de Jesús Pirabán y Ramiro Vanoy Murillo (“Cuco”).