Colados con arma blanca en TransMilenio amenazaron al personal de seguridad y dejaron a un vigilante herido

Una serie de videos virales desataron indignación en Bogotá, revelando un grave episodio de violencia e intolerancia dentro del sistema de transporte público TransMilenio, siendo una situación que se repite casi diariamente en diferentes sectores de la ciudad.
Le puede interesar: Atención: Hallan sin vida en México a los músicos colombianos B-King y Regio Clown
Las imágenes, difundidas hace unos días a través de redes sociales, mostraron a un grupo de jóvenes agrediendo y amenazando con armas blancas a los guardias de seguridad del Portal 20 de Julio de TransMilenio, en el sur de la ciudad.
El ataque se produjo cuando los guardias —llamados ‘anticolados’— intentaron impedir que los jóvenes se colaran al sistema pasando por encima de los torniquetes, a lo que estos reaccionaron con violencia desmedida, tras desenfundar cuchillos.