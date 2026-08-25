¿Otra Juliana Guerrero? Esta es la historia de María Masip y sus influencias en el Gobierno Petro

María Masip Zawady no aparece en los registros de contratación estatal ni ha ocupado cargos públicos. Sin embargo, su nombre empezó a ganar relevancia por la supuesta cercanía que mantiene con el expresidente Gustavo Petro. Mientras ella permanecía por fuera de las bases oficiales, dos familiares suyos sí obtuvieron contratos con entidades del Estado durante esa administración. Su hermano, Juan Manuel Masip Zawady, suscribió siete contratos que, según la información recopilada, suman cerca de $291,7 millones. Su prima, Martha Elena Zawady Rodríguez, consiguió seis contratos por $232 millones durante los dos últimos años de la administración Petro, según una investigación publicada por la Revista Cambio. Sin embargo, el recorrido de esta última terminó llevándola a un escenario distinto: en agosto de 2025 pasó a integrar, como suplente, la junta directiva de Coosalud Inversa, una sociedad vinculada a la Cooperativa Coosalud, intervenida por la Superintendencia de Economía Solidaria.

¿De quién se trata?

A María Masip Zawady la conocen con los apodos de ‘La Coco’ o ‘La Turca’. Es oriunda de Santa Marta y pertenece a una familia de apellido reconocido en esa ciudad. Su nombre comenzó a circular con mayor fuerza a finales de 2023, después de que una fotografía suya, tomada frente a un espejo y en la que aparecía con un vestido rojo, fuera compartida en grupos de escoltas y posteriormente llegara a periodistas. En ese momento, quienes difundían la imagen aseguraban que se trataba de una persona cercana al entonces presidente Gustavo Petro. La identidad de la mujer fue posteriormente reconocida y coincidió con las versiones que la relacionaban con el entorno presidencial. Justamente, hace unos meses Angie Rodríguez, exdirectora del DAPRE, habló sobre la existencia de un grupo de mujeres al que se ha denominado ‘Las mariposas amarillas’ y que, según su versión, habría adquirido influencia en nombramientos y contratación dentro del Estado. Juliana Guerrero y Gabriela Muñoz son dos de los casos conocidos. Y, ahora, tras conocerse el de Masip, toman más fuerza las declaraciones de la exfuncionaria. Sin embargo, algo resalta. Masip no aparece como funcionaria ni contratista. Tampoco figura en las bases de contratación estatal consultadas. Las fuentes citadas por Cambio sostienen que esa ausencia de registros habría sido parte de la forma en que se manejó su influencia. Una de ellas aseguró que funcionarios y contratistas reunían parte de sus ingresos para entregarle una mensualidad cercana a los $15 millones. También se menciona a un hombre identificado como Pacho, quien supuestamente habría puesto a su disposición un apartamento en el barrio El Chicó y un vehículo BMW.

Según esas mismas fuentes, Masip habría utilizado su cercanía con Petro para facilitar encuentros con distintas personas interesadas en llegar al mandatario. Entre ellas estarían un empresario, un diputado del Magdalena, un rector universitario y una persona vinculada con una autoridad ambiental del Cesar. Si bien ella no registra contratos estatales, su hermano Juan Manuel sí tiene una trayectoria como contratista. El primero de los contratos identificados fue firmado el 21 de octubre de 2022 con Colombia Compra Eficiente, apenas dos meses después de la llegada de Petro a la Presidencia. Allí suscribió cuatro contratos entre octubre de 2022 y noviembre de 2024, todos mediante contratación directa, por un total de $247 millones. Posteriormente, el 4 de noviembre de 2025, obtuvo un contrato con la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, AUNAP. El acuerdo, identificado con el número 768, tenía una duración de un mes y contemplaba honorarios por $11,4 millones. Poco después, el 24 de enero de 2026, la Alcaldía Distrital de Santa Marta le adjudicó otro contrato. El PS-000804-2026 tuvo un valor de $33 millones y un plazo comprendido entre el 25 de enero y el 30 de junio de ese año. En conjunto, los contratos identificados para Juan Manuel Masip alcanzan $291.726.844.

La prima y sus contratos

El segundo nombre que aparece en los registros es el de Martha Elena Zawady Rodríguez, identificada por las fuentes como prima de María Masip. Algunas de ellas aseguran que ambas fueron hermanas de crianza. Zawady nació en Santa Rosa de Lima, Bolívar, y desarrolló parte de su carrera profesional en la televisión regional. Creó el programa Visión Caribe, emitido por Telecaribe, y posteriormente fundó una agencia dedicada a publicidad y comunicaciones. En 2019 intentó llegar a la alcaldía de su municipio como candidata del Centro Democrático. Obtuvo 114 votos y terminó cuarta entre cinco aspirantes. Durante 2024 y 2025, Zawady consiguió seis contratos con RTVC, ENTerritorio, MinTIC, Prosperidad Social y AUNAP, por un total de $232 millones. Dos de ellos fueron suscritos con la AUNAP y sumaron $46.340.000. El segundo coincidió en el tiempo con el contrato que Juan Manuel Masip tenía con esa misma entidad. Pero el hecho más relevante en la trayectoria de Martha Elena Zawady ocurrió en agosto de 2025, cuando ingresó como suplente a la junta directiva de Coosalud Inversa, una sociedad vinculada a la Cooperativa Coosalud. Su llegada se produjo meses después de que la Superintendencia Nacional de Salud interviniera Coosalud EPS y de que la Superintendencia de Economía Solidaria tomara posesión de la cooperativa por presuntas irregularidades financieras. La designación de Zawady se dio tras una asamblea extraordinaria en la que fue reemplazada toda la junta directiva. La lista fue presentada por Andrés Felipe Arango, agente especial encargado de la intervención, y aprobada por unanimidad. Aunque no quedó como miembro principal ni representante legal, pasó a integrar el órgano directivo de una sociedad relacionada con Coosalud, que al cierre de 2024 tenía 3,27 millones de afiliados e ingresos por $5,35 billones. El nombramiento genera interrogantes porque el acta de la asamblea no explica quién propuso su nombre ni los criterios utilizados para elegirla. Además, algunas fuentes señalaron que María Masip habría tenido influencia en el nombramiento de la entonces superintendente de Economía Solidaria, María José Navarro, quien negó esa versión y también rechazó haber intervenido en la llegada de Zawady a Coosalud Inversa. Por su parte, María Masip negó cualquier relación con los contratos de sus familiares y pidió no difundir “noticias falsas”. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

Mientras tanto, las personas mencionadas rechazan haber ejercido influencias indebidas, aunque el caso mantiene la atención por la coincidencia entre la cercanía atribuida a Masip con Petro, los contratos obtenidos por miembros de su familia y la posterior llegada de su prima a la junta de una empresa vinculada a uno de los mayores actores del sistema de salud colombiano. Lea también: Hablándole al oído a Petro: reapareció Gabriela Muñoz, la influencer protagonista del escándalo de la Aerocivil Bloque de preguntas y respuestas: