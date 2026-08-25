Consejo de Estado admitió demanda contra la candidatura vicepresidencial de Aida Quilcué en las pasadas elecciones

La Sección Quinta del Consejo de Estado admitió recientemente una demanda de nulidad electoral interpuesta por el veedor Juan Carlos Calderón España, la cual cuestiona la legalidad de la inscripción y posterior elección de Aida Quilcué como fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda.
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Y es que este nuevo frente jurídico, que se refiere al momento en que la senadora Quilcué estuvo en las pasadas elecciones presidenciales, la envuelve en una nueva polémica jurídica. La acción legal señaló una presunta infracción a las normas de doble militancia y disciplina partidaria.