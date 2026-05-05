No solo fue el caso de Nicolás Petro; estos eran los otros procesos bomba del fiscal Mario Burgos

Mario Andrés Burgos Patiño renunció a la Fiscalía y pidió que en su nueva etapa se le diera garantías y protección. Su carrera en la investigación judicial es de 18 años, los cuales distribuyó entre la Rama Judicial y el ente acusador, donde su trabajo fue de amores y odios en la opinión pública colombiana.
Durante sus primeros 6 años de carrera profesional, Burgos se desempeñó en la judicatura entre el 3 de julio de 2008 y el 9 de septiembre de 2014 con cargos asistenciales y administrativos, consolidando su formación como abogado penalista y especialista en derecho procesal.
Burgos Patiño consolidó su trayectoria en el sector judicial cuando fue juez en Nariño, su tierra natal, antes de dar el salto a la Fiscalía. En la capital, su ascenso fue meteórico, posicionándose como un fiscal delegado ante el Tribunal Superior con una especial habilidad para manejar procesos de alta complejidad técnica y mediática.
Su formación académica, que incluye una maestría en Derecho Penal y especializaciones en derecho procesal y público, le permitió liderar unidades clave dentro de la institución, donde se ganó la reputación de ser un investigador incisivo, aunque a menudo cuestionado por su estilo confrontativo en las audiencias.
En el último trimestre de 2014 llegó a la Fiscalía, donde permaneció casi 12 años hasta su reciente renuncia conocida este martes. Allí se destacó como fiscal especializado.
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Ganó relevancia nacional al lograr la condena de Amanda Azucena Castillo, exrectora del Gimnasio Castillo Campestre, por su responsabilidad en el suicidio del estudiante Sergio Urrego en 2014, derivado de acoso sistemático y discriminación por su orientación sexual.
La condena, a más de 10 años de prisión, se fundamentó en manipulación de pruebas y falsas denuncias de acoso sexual contra el estudiante.