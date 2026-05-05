Será ley: Congreso aprueba proyecto para que la ganadería sea libre de deforestación

El proyecto de Ley de Ganadería Sostenible y Libre de Deforestación superó su trámite en el Congreso de la República y fue enviado a sanción presidencial, marcando un paso clave en la transformación del sector. La normativa busca fortalecer la trazabilidad del ganado y de la carne en Colombia, al tiempo que impulsa la protección de bosques, fuentes hídricas y biodiversidad. También establece reglas para frenar la deforestación asociada a la actividad ganadera y mejorar la transparencia sobre el origen de los productos. Le puede gustar: Gobierno Nacional evalúa la posibilidad de prohibir la exportación de carne de res: estas son las razones Manuel Gómez, director de Sostenibilidad de Fedegán, explicó que “la nueva ley de ganadería sostenible libre de deforestación busca garantizar que la producción bovina en Colombia cumpla estándares ambientales, especialmente en zonas críticas del arco de deforestación”.

¿Cómo funcionará la trazabilidad del ganado?

Uno de los ejes centrales de la ley es la implementación de un sistema de trazabilidad que permitirá seguir el recorrido del ganado desde su nacimiento, pasando por las etapas de levante y ceba, hasta su comercialización.

El modelo incluye hasta 25 árboles por hectárea en potreros, como parte de las prácticas sostenibles que promueve la normativa. FOTO COLPRENSA

El objetivo es asegurar que en los predios donde ha estado el animal no se hayan registrado procesos de deforestación. Para lograrlo, se están estructurando comités interinstitucionales y herramientas tecnológicas que faciliten el monitoreo. La meta es certificar que los predios dentro de la frontera agropecuaria cumplan con los planes de ordenamiento territorial y adopten prácticas sostenibles.

Sello ambiental

La ley contempla la implementación del sello ambiental colombiano, respaldado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible bajo la norma técnica 6550 para ganadería bovina y bufalina sostenible. Este reconocimiento se otorgará a los predios que cumplan con buenas prácticas ganaderas, conservación de bosques, restauración ecológica y estándares de bienestar animal. Con esta certificación, los productores podrán mejorar su posicionamiento en el mercado. Además, la normativa promueve un enfoque integral que combina la producción ganadera con la conservación del entorno natural.

¿Cuántos árboles y ecosistemas se protegerían?

El modelo productivo incorpora coberturas arbóreas en los potreros, con un promedio estimado de entre 20 y 25 árboles por hectárea. Estas prácticas contribuyen a la conservación de bosques, la protección de corredores ecológicos y fuentes hídricas como ríos y quebradas. También incluyen el uso de cercas vivas y el manejo sostenible del paisaje. El enfoque no solo mejora la biodiversidad, sino que también fortalece el bienestar animal y la disponibilidad de forraje en los sistemas productivos.

¿Qué impacto tendrá en exportaciones y mercado interno?

El impacto esperado es positivo tanto en el mercado local como en el internacional. La certificación libre de deforestación es clave para acceder a mercados exigentes como Estados Unidos y la Unión Europea.

Actualmente, según Gómez, las exportaciones ganaderas del país son bajas: representan cerca del 0,7% del inventario bovino —superior a 30 millones de cabezas— y menos del 5% en carne. Sin embargo, la nueva normativa podría impulsar su crecimiento al cumplir con estándares ambientales globales. De hecho, Colombia fue seleccionada por la Unión Europea como país invitado para destacar su modelo de ganadería sostenible. En el ámbito interno, el consumo de carne se mantiene en 18,4 kilogramos por habitante, lo que también respalda el desarrollo del sector.

¿Cómo se financiará la implementación?