Será ley: Congreso aprueba proyecto para que la ganadería sea libre de deforestación

El proyecto de Ley de Ganadería Sostenible y Libre de Deforestación superó su trámite en el Congreso de la República y fue enviado a sanción presidencial, marcando un paso clave en la transformación del sector.
La normativa busca fortalecer la trazabilidad del ganado y de la carne en Colombia, al tiempo que impulsa la protección de bosques, fuentes hídricas y biodiversidad. También establece reglas para frenar la deforestación asociada a la actividad ganadera y mejorar la transparencia sobre el origen de los productos.
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Manuel Gómez, director de Sostenibilidad de Fedegán, explicó que “la nueva ley de ganadería sostenible libre de deforestación busca garantizar que la producción bovina en Colombia cumpla estándares ambientales, especialmente en zonas críticas del arco de deforestación”.