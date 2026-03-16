Así eran las máscaras estilo Misión Imposible con las que Sebastián Marset burlaba a la Policía

En medio del arsenal que la Policía de Bolivia encontró en la vivienda del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, hubo dos artilugios que causaron sorpresa: un par de máscaras hiperrealistas, que parecían sacadas de una escena de la película Misión Imposible.
De acuerdo con la descripción de las autoridades, estaban fabricadas en silicona, con cabello adherido para simular una barba y cuero cabelludo.
Las máscaras estaban en la vivienda del barrio El Palmar, en la ciudad de Santa Cruz de La Sierra, donde fue capturado la semana pasada con cinco de sus compinches.
Los objetos se ponen como una especie de capucha, por lo que no solo cubren la cara, sino también el cuello y la cabeza.