Filarmed estrena obra inspirada en Débora Arango compuesta por Juan David Osorio

La obra fue comisionada especialmente por Filarmed para esta temporada llamada identidad , que propone una exploración de lo que somos a través de la música.

“Más que un homenaje, este concierto es un acto de reconocimiento. Débora Arango fue una artista que desafió abiertamente los códigos morales de su época. Fue la primera en Colombia en representar el desnudo femenino desde una mirada propia, y su obra abordó sin concesiones la desigualdad, la violencia y la hipocresía social. Durante años fue censurada, incomprendida e incluso rechazada. Sin embargo, su trabajo abrió un camino irreversible para el arte y para las mujeres en Colombia. Hoy, su mirada sigue vigente. Y este concierto no busca ilustrarla, sino dialogar con ella desde el lenguaje de la música”, dice el comunicado de la orquesta.

Este será el tercer concierto de la temporada de Filarmed y propone una experiencia que conecta la música, la pintura y la memoria a partir de la figura de Débora Arango, una de las artistas más desconocidas, pero más influyentes de su tiempo (y del nuestro).

La música clásica parece que ya se hubiera hecho toda. Es como si fuera una música de otro lugar y de otro tiempo, pero no es así. Este sábado 2 de mayo, la Orquesta Filarmónica de Medellín estrena La danza de las soledades , una obra del compositor paisa Juan David Osorio, inspirada en la vida y obra de Débora Arango.

La danza de las soledades está inspirada especialmente en dos obras de Débora: Meditando la fuga (1940) y La Danza (ca. 1948), pero da cuenta de su vida y su trayectoria.

–Una de las cosas que más me mostró la obra de Débora fue ritmo, movimiento y eso está muy presente en mi música. Esta es una obra muy descriptiva, empieza muy fuerte, muy disonante, muy oscura, muy rítimica y se va aclarando. El principio tiene que ver mucho con ese rechazo que hubo hacia su obra, esa apatía. Al final es luminosa, muy grande orquestalmente, muy brillante, como representando que la obra de Débora finalmente vio la luz –dice Juan David Osorio, el compositor, que es también director, arreglista y profesor.

El trabajo de composición empezó en noviembre y terminó en febrero. Lo primero fue ver la obra, investigar a la artista y escuchar música buscando referentes, analizando técnicas de escritura. Luego, Juan David se fue al piano a improvisar, a sacar ideas para ir desarrollando y asignando a cada una de las secciones de la orquesta: cuerdas, percusión, vientos, metales. En ese proceso tomó elementos de distintas tradiciones musicales. La danza de las soledades tiene reminicencias del joropo venezolano y de los alabaos chocoanos.

–Yo lo que hago es tratar de pasar por un tamiz todas esas herencias musicales que tengo. Me gusta la música popular y la sinfónica. Intento crear un mundo nuevo a partir de dos que son aparentemente muy lejanos– dice Juan David.

En él se mezclan cosas, sobre todo del mundo popular, en el que se sumergió desde niño. Primero escuchando y luego, más grande, haciendo serenatas con su papá. Los coros y la música sinfónica fueron algo que exploró a profunidad cuando entró a la universidad para estudiar composición.

–Juan es un compositor extraordinario. Él siempre ha conservado un lenguaje muy interesante en el que combina una mirada a nuestras músicas tradicionales, pero tiene una capacidad increíble de llevar esa tradición a un mundo sinfónico lleno de texturas complejas. Tiene una percusión brillante, con un sentido de lo autóctono muy profundo, pero que trasciende todas las características tradicionales de nuestras música y las eleva a un refinamiento orquestal maravilloso– dice Ana María Patiño, directora titular de Filarmed, quién está a cargo del estreno del la obra.

La danza de las soledades es un reconocimiento a Débora Arango, a su vida y su obra, a su tenacidad, a su mirada crítica, sagaz, a su carácter apacible, pero ingobernable. Y en ese sentido es también un puente que conecta a la ciudad con la música clásica, proponiendo un lenguaje musical más cercano y una historia más conocida.

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–Tengo una premisa y es no alejarme del público, porque finalmente es el que lo va escuchar a uno. Eso no quiere decir que sea complaciente, pero sí es muy importante estar cerca, que la gente que escuche, se pueda emocionar. La música clásica no es una música que está por allá súper lejana, está aquí, se hace aquí. Es importante que se comisionen estas obras y que los conciertos sean didácticos, para que la gente se pueda acercar a ella de forma distinta y se sensibilice. Escuchar una orquesta no es un cosa súper elitista –dice Juan David.