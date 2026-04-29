x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Revelan video de los últimos minutos con vida del rabino extranjero hallado en un armario en Bogotá

El rabino extranjero fue hallado al interior de un armario en plena vía pública de la localidad de Bosa, en Bogotá. Sobre el caso, las autoridades manejan una primera hipótesis.

  • Las imágenes del rabino extranjero Nuchem Yisrael Eber saliendo de un apartamento en Bogotá. FOTOS: Cortesía- captura de video
    Las imágenes del rabino extranjero Nuchem Yisrael Eber saliendo de un apartamento en Bogotá. FOTOS: Cortesía- captura de video
El Colombiano
El Colombiano
hace 3 horas
bookmark

Las autoridades ya tienen en su poder un video que será pieza clave para esclarecer el asesinato del rabino extranjero Nuchem Yisrael Eber, cuyo cuerpo fue hallado en un armario en plena vía pública de la localidad de Bosa, en Bogotá.

En contexto: Rabino extranjero salió a cumplir una cita en Bogotá y lo encontraron sin vida dentro de un armario

La comunidad judía colombiana se ha mostrado conmocionada, ya que, según las primeras hipótesis, el religioso de 51 años había viajado desde Nueva York, Estados Unidos, para instruir a una pequeña congregación de católicos conversos al judaísmo.

¿Cómo ocurrió?

Se conoció que a las 9:00 p. m. del pasado martes 21 de abril, Nuchem Yisrael Eber salió de un apartamento que había arrendado a través de la aplicación Airbnb. Desde entonces, no se volvió a tener noticias sobre su paradero, por lo que se inició una búsqueda en el norte de la capital.

Sin embargo, el 26 de abril los transeúntes reportaron a las autoridades el hallazgo de un cuerpo desmembrado al interior de un armario azul. La Policía acudió al sitio y trasladó el cadáver a Medicina Legal, donde, tras varios exámenes, se confirmó la identidad de Eber, desatando el horror entre los creyentes.

El video en donde aparece Nuchem Yisrael Eber

Al respecto, hay un video en el que se ve al rabino saliendo del alojamiento con destino desconocido. Las imágenes de ese 21 de abril muestran al hombre vistiendo un saco, pantalón y boina, todas las prendas de color negro.

Nuchem Yisrael Eber saliendo del apartamento arrendado por aplicación. FOTO: Captura de video <i>City Tv</i>
Nuchem Yisrael Eber saliendo del apartamento arrendado por aplicación. FOTO: Captura de video City Tv

En la secuencia se observa que baja las escaleras, abre una reja y sale a la vía pública caminando para luego desaparecer, según el registro compartido por City Tv.

Nuchem Yisrael Eber abriendo una reja para salir a vía pública caminando. FOTO: Captura de video <i>City Tv</i>
Nuchem Yisrael Eber abriendo una reja para salir a vía pública caminando. FOTO: Captura de video City Tv

Entre las versiones que manejan las autoridades está que este caso podría estar relacionado con un hurto, pero esta hipótesis sigue en investigación.

El crimen también ha generado rechazo internacional, puesto que Eber pertenecía a una comunidad mesiánica en el distrito neoyorquino de Brooklyn.

“La Comunidad Mesiánica Yovel expresa sus más sentidas condolencias y su profundo rechazo frente al lamentable y violento asesinato del rabino Nuchem Yisrael Eber, ocurrido recientemente en nuestro país”, expresó en un comunicado uno de esos colectivos.

Siga leyendo: Detalles del asesinato de Gustavo Aponte y su escolta en Bogotá: sicarios los acecharon durante 15 minutos

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos