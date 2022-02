Mattos no solo compró jueces, también quiso torcer a periodista

En las últimas horas salió a la luz un recibo que relacionaría al periodista Gonzalo Guillén con Carlos Mattos. Con fecha de 2019, en él se lee un presunto pago por $20 millones en honorarios a Gonzalo G. El empresario asegura que le envió ese dinero y le pagó tiquetes para desacreditar a la Fiscalía, la cual tenía procesos en su contra. Además, con esa suma se habría pretendido desprestigiar al Grupo Eljuri, la competencia de Mattos por quedarse con el negocio de la distribución de carros en el país. En diálogo con este diario, Guillén manifestó no haber recibido dicho monto, pues “ahí no está ni mi firma ni mi nombre, no he recibido ningún cheque. Ese montaje les quedó mal hecho”. Para sustentar que la declaración de Mattos está totalmente fuera de lugar, el periodista subrayó que con su abogado ya tiene pruebas para demostrarlo, así como documentos que salpicarían en el escándalo al exfiscal Néstor Humberto Martínez.