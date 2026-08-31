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Condenan a 16 años de cárcel al profesor Mauricio Zambrano por abuso a menor

La justicia determinó que el docente de educación física del colegio Marymount de Bogotá fue responsable de actos sexuales y acceso carnal contra una estudiante de 14 años, entre diciembre de 2021 y febrero de 2022.

  • Mauricio Zambrano era profesor de educación física en la institución educativa en Bogotá. FOTO: redes sociales
    Mauricio Zambrano era profesor de educación física en la institución educativa en Bogotá. FOTO: redes sociales
El Colombiano
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hace 2 horas
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16 años de prisión será la condena del profesor Mauricio Zambrano. La juez novena Penal del Circuito de Bogotá lo halló responsable de los delitos de actos sexuales y acceso carnal en persona puesta en incapacidad de resistir contra una estudiante de 14 años del colegio Marymount.

Los hechos ocurrieron entre diciembre de 2021 y febrero de 2022, cuando Zambrano se desempeñaba como docente de educación física en esa institución. Durante el juicio, la Fiscalía sostuvo que el profesor aprovechó la relación de confianza que había construido con la menor y su situación de vulnerabilidad psicológica, emocional y familiar para establecer un vínculo que terminó en conductas sexuales.

La juez consideró probado que existió una situación de inferioridad psíquica que fue generada y consolidada progresivamente por el docente.

Se concluyó que la menor buscaba afecto, compañía y aprobación del profesor y que el vínculo construido con él habría incidido en su capacidad para oponerse a las conductas. Además, se estableció que Zambrano la intimidaba con posibles consecuencias en el colegio si contaba lo ocurrido.

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