Los detalles que rodean la imputación del médico de lujosa clínica estética en Bogotá tras muerte de cuatro mujeres; ofrecía descuentos del 50%

Lo que comenzó como una oferta atractiva en redes sociales terminó, según la Fiscalía, en una serie de casos marcados por la tragedia. Un médico que promocionaba procedimientos estéticos en Bogotá, ofreciendo paquetes quirúrgicos de hasta 80 millones de pesos con descuentos de hasta el 50 %, fue judicializado por su presunta responsabilidad en la muerte de cuatro pacientes y graves afectaciones sufridas por otras tres mujeres. Se trata de Gabriel Fernando Cubillos Valencia, quien fue presentado ante un juez tras una investigación adelantada por una fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá. De acuerdo con el ente acusador, desde 2022 el profesional utilizaba las redes sociales para captar pacientes interesadas en someterse a intervenciones estéticas. Las publicaciones, según la investigación, ofrecían distintos procedimientos quirúrgicos y promociones que buscaban atraer a potenciales clientes. Una vez establecida la comunicación, el médico presuntamente exigía anticipos de tres millones de pesos para reservar las cirugías, las cuales eran programadas en diferentes centros médicos de la capital.

Sin embargo, la investigación permitió establecer que algunas pacientes eran trasladadas posteriormente a inmuebles que, al parecer, no contaban con las condiciones adecuadas ni con los protocolos requeridos para la prestación de servicios médicos especializados. Fue en ese contexto donde ocurrieron los hechos más graves que hoy tienen al médico enfrentando un proceso penal. La Fiscalía señaló que cuatro mujeres murieron después de presentar complicaciones derivadas de los procedimientos estéticos a los que fueron sometidas. Los dictámenes de Medicina Legal concluyeron que las causas de los fallecimientos estuvieron relacionadas con afectaciones surgidas tras las intervenciones quirúrgicas.

¿Qué más se conoció?

Pero las muertes no fueron los únicos casos documentados por los investigadores. El expediente también incluye la situación de otras tres pacientes que, presuntamente, quedaron con secuelas severas y daños permanentes en sus cuerpos debido a malas prácticas médicas. Durante las labores de recolección de pruebas, los investigadores encontraron además presuntas irregularidades en la documentación utilizada durante la atención de las pacientes. Entre los hallazgos figuran consentimientos informados que habrían sido firmados en blanco y registros clínicos en los que aparecían firmas de médicos especialistas que, según la Fiscalía, nunca tuvieron contacto directo con las personas intervenidas.

Tras estas evidencias, el ente acusador imputó a Cubillos Valencia los delitos de homicidio en la modalidad de dolo eventual y lesiones personales. La Fiscalía sostiene que existían circunstancias que permitían prever los riesgos a los que estaban siendo expuestas las pacientes. Pese a los señalamientos, el médico no aceptó los cargos formulados durante la audiencia y continuará vinculado al proceso mientras avanza la investigación judicial. El caso también motivó una serie de operativos realizados por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI). En julio de este año, agentes efectuaron diez diligencias de registro y allanamiento en consultorios ubicados en Bogotá donde el profesional prestaba sus servicios. Durante los procedimientos fueron recopilados elementos probatorios que, según la Fiscalía, resultarán clave para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades correspondientes. Lea también: Este es el preso señalado de matar a su esposa durante una visita en la cárcel La Modelo; ya había intentado asesinar a otra mujer Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: