Los detalles que rodean la imputación del médico de lujosa clínica estética en Bogotá tras muerte de cuatro mujeres; ofrecía descuentos del 50%

Lo que comenzó como una oferta atractiva en redes sociales terminó, según la Fiscalía, en una serie de casos marcados por la tragedia. Un médico que promocionaba procedimientos estéticos en Bogotá, ofreciendo paquetes quirúrgicos de hasta 80 millones de pesos con descuentos de hasta el 50 %, fue judicializado por su presunta responsabilidad en la muerte de cuatro pacientes y graves afectaciones sufridas por otras tres mujeres.
Se trata de Gabriel Fernando Cubillos Valencia, quien fue presentado ante un juez tras una investigación adelantada por una fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá. De acuerdo con el ente acusador, desde 2022 el profesional utilizaba las redes sociales para captar pacientes interesadas en someterse a intervenciones estéticas.
Las publicaciones, según la investigación, ofrecían distintos procedimientos quirúrgicos y promociones que buscaban atraer a potenciales clientes. Una vez establecida la comunicación, el médico presuntamente exigía anticipos de tres millones de pesos para reservar las cirugías, las cuales eran programadas en diferentes centros médicos de la capital.