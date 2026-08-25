“El arco se le va a abrir”: Coudet respaldó a Borré ante la sequía de goles y las fuertes críticas en River Plate

Eduardo “Chacho” Coudet salió en defensa de Rafael Santos Borré. Mientras los cuestionamientos de la hinchada crecen tras el empate 2-2 frente a Vélez Sarsfield, el director técnico de River Plate salió al paso recientemente en rueda de prensa para respaldar públicamente al atacante colombiano y a su compañero de ataque, Lucas Beltrán. Le puede interesar: ¡El mejor delantero colombiano del momento! Kevin Viveros rompió un nuevo récord en el Brasileirao Y es que, tras finalizar el partido en el que el equipo dejó escapar una ventaja de dos goles y acentuó su crisis de juego y resultados a nivel futbolístico, las críticas de los hinchas argentinos no se hicieron esperar contra el delantero colombiano de 30 años.

Santos Borré entrenando con River. FOTO: Tomada de redes sociales @RiverPlate

Una racha adversa y el análisis del DT

La presión sobre el delantero barranquillero responde a sus números recientes. Desde su regreso al club en el último mercado de pases, Borré solo registra una anotación, conseguida en la derrota 1-3 frente a Aldosivi por la Copa Argentina. A partir de ese encuentro, acumula siete compromisos consecutivos sin festejar: seis correspondientes al Torneo Clausura y uno a la Copa Sudamericana. Pese al descontento en las tribunas, Coudet valoró el trabajo táctico de sus dirigidos en el frente de ataque y ratificó la confianza en sus capacidades futbolísticas.

“En cuanto a la estructura, tanto ofensiva como defensiva, están colaborando mucho. Pienso que son grandes jugadores, por eso los trajimos. Dos tipos que han sido goleadores en el club en distintas etapas y que conocen bien el club y lo que significa jugar acá. Tenemos que generarlos y seguramente el arco se les va a abrir”, afirmó el entrenador argentino.

Competencia interna y la sequía de Beltrán: El desafío decisivo en la Sudamericana

El panorama ofensivo de la banda cruzada expone registros similares en Lucas Beltrán. El atacante, quien al igual que Borré tuvo un paso exitoso como goleador en su primera etapa en la institución, disputó siete partidos durante el presente semestre sin registrar goles ni asistencias.

El delantero colombiano con la camiseta de River Plate. FOTO: Getty

La titularidad en el ataque millonario se mantiene disputada entre ambos futbolistas y la alternativa de Sebastián Driussi. El respaldo brindado por el cuerpo técnico llega en la antesala de un cruce determinante en el calendario internacional. River Plate se medirá este miércoles 26 de agosto a las 7:30 p.m. (hora Colombia) ante Independiente Santa Fe, en el compromiso de vuelta por los octavos de final de la Copa Sudamericana. La serie continúa abierta luego del empate 0-0 registrado en el encuentro de ida.

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