“El arco se le va a abrir”: Coudet respaldó a Borré ante la sequía de goles y las fuertes críticas en River Plate

Eduardo “Chacho” Coudet salió en defensa de Rafael Santos Borré. Mientras los cuestionamientos de la hinchada crecen tras el empate 2-2 frente a Vélez Sarsfield, el director técnico de River Plate salió al paso recientemente en rueda de prensa para respaldar públicamente al atacante colombiano y a su compañero de ataque, Lucas Beltrán.
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Y es que, tras finalizar el partido en el que el equipo dejó escapar una ventaja de dos goles y acentuó su crisis de juego y resultados a nivel futbolístico, las críticas de los hinchas argentinos no se hicieron esperar contra el delantero colombiano de 30 años.