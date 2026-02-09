Un menor de edad entre los muertos tras los bombardeos contra el ELN en el Catatumbo

Un menor de edad se encuentra entre las víctimas de un reciente bombardeo realizado por las fuerzas militares en la región del Catatumbo, Norte de Santander, según informó el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. “El pasado 4 de febrero, ingresaron a la sede de Medicina Legal en Cúcuta los cuerpos de siete personas (tres mujeres y cuatro hombres) fallecidas en hechos relacionados con operaciones militares en la zona. Hasta el momento, cinco de los cuerpos han sido identificados y entregados a sus familiares, incluyendo el de un niño”, informó la entidad.

El Instituto de Medicina Legal indicó que continuará informando sobre los avances en los procesos forenses y la identificación de los restantes fallecidos. Este caso no es aislado. En noviembre pasado, siete menores de edad, incluyendo una niña de 11 años, murieron en un bombardeo en el Guaviare, contra la estructura de Iván Mordisco. En ese momento, el presidente Gustavo Petro aseguró que los grupos armados estarían usando a los niños como escudos para evitar ataques militares, reforzando la idea de que, si el Estado deja de bombardear, el reclutamiento forzado aumentará. “Los capos de los grupos armados reclutan niños para que no sean ellos atacados, una actitud cobarde criminal. Cobarde, porque se protegen es con menores de edad, como lo hemos visto ya. Entonces, ellos van a reclutar más niños, porque saben y han entendido que, entonces, la forma de que no los ataquemos con fuerza, es reclutar niños, y sería un mensaje contradictorio”, aseguró.

El debate, que no deja de escalar, se concentra ahora en la doble moral del presidente Gustavo Petro, quien intenta justificar el ataque, pese a que durante años fue una de las voces más duras contra los bombardeos cuando estos dejaban muertos a niños y adolescentes en campamentos guerrilleros. Organizaciones de derechos humanos han insistido en la necesidad de reforzar los protocolos para proteger a los niños y jóvenes en áreas de operaciones militares. El hecho ha generado preocupación entre autoridades locales y líderes comunitarios, quienes llaman a garantizar que las operaciones en la región se realicen bajo estrictas medidas de protección para evitar la pérdida de vidas inocentes.

Operación donde murieron los miembros del ELN

Según la información oficial del Ejército, la operación comenzó en la madrugada del pasado miércoles en una zona rural del departamento de Norte de Santander, en límites de los municipios de El Tarra y Tibú. Allí los pobladores reportaron un combate entre miembros del frente de guerra Nororiental del ELN y del frente 33 del Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF), la facción disidente que comanda Alexánder Díaz Mendoza, alias “Calarcá”.