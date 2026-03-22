El #MeToo enciende alarmas en los medios de Colombia

Hace nueve años, la etiqueta #MeToo (“Yo también”) inundó las redes sociales de Estados Unidos. Una investigación de dos periodistas en el New York Times dejó al descubierto décadas de acoso sexual por parte de uno de los productores más poderosos de Hollywood, Harvey Weinstein.
A partir de ese momento, octubre de 2017, se desató una catarata de denuncias de miles de mujeres víctimas que hasta ese momento habían guardado silencio y publicaban su caso diciendo #YoTambién. La etiqueta se convirtió en tendencia en 85 países.
Ese primer grito se convirtió en una exigencia colectiva de justicia y logró derribar estructuras de impunidad arraigadas en las altas esferas del poder.
Esa misma etiqueta, #MeToo, comenzó a ser usada ayer por parte de algunas periodistas colombianas en sus cuentas de X luego de que en las últimas 48 horas varias mujeres han decidido denunciar el acoso sexual del que habrían sido víctimas en distintos medios de comunicación del país.