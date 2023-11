Si bien las elecciones de hace una semana fueron una suerte de plebiscito nacional frente al gobierno de Gustavo Petro –de hecho, los resultados dan cuenta de un voto castigo en ciertas regiones–, en Bogotá la votación estuvo entrelazada por un anhelo de casi 80 años: poner en marcha al fin un sistema metro. Lea también: ¿Quién es Carlos Fernando Galán, alcalde electo de Bogotá? Con el exsenador Gustavo Bolívar a la cabeza, Petro insistió en su idea de modificar el proyecto elevado que ya está en ejecución –que registra un avance del 25 %–, pese a que un tramo subterráneo como lo plantea implicaría mayores recursos y aplazamientos. Al final, con un demoledor respaldo de casi 1,5 millones de capitalinos, se impuso el excongresista Carlos Fernando Galán (Nuevo Liberalismo), justo enarbolando la consigna de que el metro elevado debe seguir como está planteado. En diálogo con EL COLOMBIANO, el alcalde electo de Bogotá analiza su triunfo; responde preocupaciones frente a su relación con el Gobierno; detalla sus encuentros con Claudia López y Juan Daniel Oviedo, y anticipa que ya se prepara una reunión con otros mandatarios de ciudades capitales –entre ellos, Federico Gutiérrez–, para asumir una posición conjunta frente a Petro. Aunque siempre fue favorito en las encuestas, ¿esperaba ganar con semejante ventaja y sin necesidad de una segunda vuelta? “Sabía que era muy difícil. Todas las encuestas marcaban que estábamos alrededor del 40 %, pero la verdad la tendencia que sentimos en el apoyo ciudadano, particularmente en las últimas dos semanas, fue impactante. Entonces sí, sentí que era viable ganar, pero no lo iba a expresar porque sabía que era difícil, pero lo sentí en los últimos días. Eso sí, no pensé que fuera por tanto margen. Pensé que íbamos a poder ganar por encima del 42 %, pero el 49 % es un mandato realmente impactante y también es una responsabilidad muy grande”. Ya se reunió con la alcaldesa Claudia López para preparar el empalme. ¿En esa primera conversación estuvo presente el tema metro?, ¿qué otros asuntos hablaron?

“Ella nos informó desde el punto de vista de la Alcaldía cómo planteaban el proceso de empalme para que lo iniciáramos lo más pronto posible, puntualmente los informes que nos van a entregar. Le pedí algunos temas, como el metro, el déficit del sistema de transporte, el relleno sanitario e información sobre unas redes de transmisión que han estado frenadas y que pueden generar riesgos en términos de energía. Acordamos básicamente que a partir del jueves instalábamos formalmente el equipo de empalme. Por parte de la Alcaldía estarán presentes dos secretarios: el de Planeación y la de Educación. De nuestra parte estaremos, en primera instancia, yo mismo como coordinador del empalme, con el apoyo de siete personas. Tengo la convicción de que será un proceso fluido. Veo toda la disposición de la Alcaldía y de los secretarios para dar toda la información que necesitemos. Eso va a ayudarnos mucho, además a prepararnos bien para poder tomar las decisiones que queremos tomar desde el primer día. El triunfo en primera vuelta nos ayuda también a eso: a que no tengamos que esperar tres semanas más para iniciar el empalme”.

También se reunió con el excandidato Juan Daniel Oviedo, próximo concejal por haber quedado segundo. ¿Reconoce en él al líder de la oposición?, ¿o qué rol cree que va a jugar? “Durante la campaña fue evidente que teníamos muchas coincidencias en el tema programático. Así lo vimos en los debates y así lo reconocimos. Su llegada al Concejo es muy positiva para la ciudad y vamos a poder trabajar complementando ideas. Él decidió hacer oposición constructiva. Me dijo claramente que hay cosas en las que vamos a estar de acuerdo. Pero habrá otras en las que no y me lo manifestará con argumentos. Pero ya pasó la campaña, ya pasamos la página. Ahora cada uno a cumplir su rol y a ver cómo podemos tender puentes. Esa va a ser una relación constructiva que ayudará a la ciudad a tomar mejores decisiones”.

Tras su triunfo, ¿ya se comunicó con el presidente Gustavo Petro o alguien del Gobierno? “Con él aún no. Tuve una conversación con el ministro del Interior (Luis Fernando Velasco) y con el de Justicia (Néstor Osuna). Estoy listo para trabajar con el Gobierno. Es hora de que empecemos a trabajar”. ¿Pudo ratificarle al ministro del Interior su idea de que, en contravía de los deseos de Petro, usted dará continuidad al metro elevado? “No, eso no lo he hablado con el Gobierno, pero yo sí creo que es claro que los ciudadanos mandaron un mensaje muy contundente en defensa del proyecto como está contratado y en ejecución. Vamos a trabajar para defender ese proyecto para que tanto el Gobierno Nacional, como quienes están encargados de esos temas, respeten la decisión que tomaron los ciudadanos de que ese proyecto continúe como va. Hay que pensar en las siguientes líneas del metro de Bogotá y no quedarnos en la primera línea elevada, porque ya está definida y refrendada por los bogotanos”. ¿Le preocupa que Petro insista en un sistema subterráneo e intente pasárselo por encima? “No. No hay forma de hacer eso porque eso depende de la Empresa Metro. Sin la compañía y sin Bogotá no pueden tomarse decisiones que cambien el proyecto”. ¿Ha tenido la oportunidad de hablar con el alcalde electo de Medellín, Federico Gutiérrez, y otros mandatarios de ciudades capitales frente al trabajo común y la posición que asumirán frente al Gobierno? “Tuve la oportunidad de hablar con Federico Gutiérrez. Lo felicité por su resultado. Nos vamos a reunir pronto también con Alejandro Eder (Cali) y con Dumek Turbay (Cartagena). La idea es tener una reunión, reconocer cada uno lo que logró y ver cómo nos vamos a apoyar mutuamente. Es importante y estamos listos a hacerlo”. ¿Cómo va la conformación del gabinete, entre ellos, el próximo gerente de la Empresa Metro? “Todavía no hemos hecho ni vamos a hacer anuncios. Los vamos a hacer cuando esté encargado el empalme. Ya tenemos mucha gente identificada que hará parte del gobierno”.

El Pacto Histórico no logró poner alcalde, pero sí una numerosa representación en el Concejo. ¿Cómo interpreta eso?, ¿allí estará el foco de oposición? “Estoy muy contento con el resultado de mi partido, el Nuevo Liberalismo, que logró llegar a ocho curules. Teníamos dos concejales y pasamos a ocho. Estoy listo para sentarme con todas las bancadas, incluida la del Pacto. Cuando fui presidente del Concejo busqué la posibilidad de tender puentes entre diferentes sectores, incluido el Pacto y el Centro Democrático. Es necesario que Bogotá tenga un gobierno que pueda acercar posiciones. Habrá diferencias y cosas en las que no nos vamos a poner de acuerdo, pero vamos a dar siempre garantías. Estaré dispuesto también al diálogo constructivo y con argumentos para que podamos eventualmente buscar coincidencias en algunos aspectos respetando su posición de oposición al gobierno”. Además de su triunfo en la Alcaldía, bien reconoce que también sus candidatos en el Concejo lograron varias curules y llegan con un mandato. ¿Cómo será el trabajo con ellos? “Tuvimos tiempo para preparar el proceso electoral e identificar liderazgos, para convocarlos y reclutarlos. Eso nos llevó a ese resultado. Es muy positivo, además llegamos a 31 ediles en Bogotá, teníamos hasta ahora solo dos. Ese resultado tiene que ver obviamente con que la ciudadanía escogió un proyecto político para que la gobierne los próximos cuatro años y que le ayude desde el Concejo. Estamos muy contentos, pero eso no implica que me vaya a limitar a tener un diálogo permanente solo con esa bancada. Voy a trabajar con todas las que nos acompañaron, entre ellos, la Alianza Verde, el Partido Liberal, entre otros. Con ellos también vamos a tener un diálogo fluido para construir esa coalición que nos permita avanzar en Bogotá en los retos que tenemos”. Las Manzanas del Cuidado son uno de los grandes legados de Claudia López. Pero hay quienes advierten que inclusive crecieron los feminicidios y los casos de violencia intrafamiliar. ¿Ha pensado en reformas? “Eso va a ser parte del análisis del empalme, pero como espíritu me parece que ese programa es extraordinario. Lo vamos a continuar. Seguramente haremos ajustes y mejoras, pero lo vamos a continuar porque reconoce una desigualdad profunda que hay en nuestra sociedad y reconoce un desconocimiento que había de las labores del cuidado que cumplen más de 1,2 millones de mujeres en nuestra ciudad. Vamos a fortalecerlo, a ampliarlo y evaluaremos qué ajustes se le pueden hacer para que sea más eficaz”.