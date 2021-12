Un Uribe desata pelea por la lista al Senado en partido de Álvaro Uribe

Pese a los intentos diplomáticos del expresidente Álvaro Uribe de limar asperezas en sus filas congresionales de cara a las elecciones de marzo próximo, en el seno de su colectividad la tormenta no cesa. Incluso, tiene visos de subir de decibeles.

El más reciente capítulo de esta historia de pujas internas, que terminan con heridas –a veces difíciles de subsanar–, lo están escribiendo la senadora María Fernanda Cabal y el excandidato a la Alcaldía de Bogotá, Miguel Uribe.

Tal y como lo anticipó EL COLOMBIANO, Uribe quiere aterrizar en el Centro Democrático para encabezar la lista a Senado, algo que acordó directamente con el expresidente y líder máximo del partido.

No obstante, su nombre no ha caído bien en las toldas uribista. Y hay dos razones: la primera es que la última vez que se midió a urnas quedó de cuarto entre cuatro candidatos a la Alcaldía de Bogotá, en 2019, con 426.625 votos (el 13,56 % de la votación total de esa jornada); y, la segunda, es que no tiene tradición dentro del partido, con la que sí cuentan congresistas actuales como la misma Cabal o la antioqueña Paola Holguín, quienes también han esbozado la posibilidad de ser cabeza de lista de la colectividad.

De hecho, este viernes la misma Cabal aseguró que si la intención del partido es captar votantes en Bogotá, donde Miguel Uribe podría tener más incidencia, pues –a su juicio– sería mejor que encabezara la lista a la Cámara en la capital.