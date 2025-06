La presencia de Nydia Quintero de Turbay en la vida de Miguel Uribe

“Miguel”, pronunció Nydia Quintero de Turbay a las 4:30 p.m. del pasado sábado 7 de junio; “por favor, hay que ponerle un pañuelo blanco en la cabeza a Miguel”, agregó con voz tenue. La frase sorprendió a la enfermera que acompañaba a la exprimera dama y gestora social de 95 años que por su avanzada edad ya no habla mucho y tiene problemas de visión. Eso no impidió que viera lo que parece un presagio: casi una hora después Miguel Uribe Turbay, su nieto, a quien crió como un hijo, recibiría disparos en su cabeza y pierna en un mitin en el barrio Modelia de Bogotá.

“Quisiera creer que mi abuela no se da cuenta de lo que está pasando, le pido a Dios que mi abuela no entienda esta noticia y no participe de esto porque sería devastador”, dijo a medios María Carolina Hoyos, hermana de Miguel, cuando contó el episodio premonitorio.

Doña Nydia, como la conocen, ha sido un símbolo de unidad y vocación para el país al frente de la Fundación Solidaridad por Colombia, una organización sin ánimo de lucro dedicada a ayudar a damnificados y personas en condición de vulnerabilidad en un país roto. Como cientos de miles de familias, los Turbay han sufrido en carne propia los estragos de una violencia que, tristemente, muta y se repite: la mamá de Miguel, la periodista Diana Turbay, fue asesinada en enero de 1991 en medio de una operación de rescate en Copacabana (Antioquia), tras permanecer secuestrada cinco meses por la mafia.

“Doña Nydia ama profundamente a todos sus nietos, pero con Miguel era especial, él vivió con ella, lo levantaba para ir al colegio, le daba el desayuno. Un hijo más. Siente adoración por Miguel”, dice Camilo Rojas, amigo de la familia y asesor político, en diálogo con EL COLOMBIANO.

Rojas, quien ha estado estos días en la Fundación Santa Fe acompañando a su amigo Miguel Uribe Londoño, padre de Miguel, recuerda el episodio de la muerte de Diana con un dolor parecido, dice, al que produjo el atentado reciente: “Es terrible. El dolor que fue la muerte de Diana es terrible; el dolor de Nydia y el presidente Turbay, quien desde entonces solo vistió con ropa oscura” y agrega: “Yo le decía al papá de Miguel estos días que el país puso la mirada en un hombre que es un buen marido, hijo, papá, un buen ciudadano que heredó la afectuosidad de Nydia y Turbay”.

Las cualidades del senador y precandidato presidencial uribista fueron forjadas, dicen personas cercanas, por su padre, pero sobre todo por su abuela. Doña Nydia se dedicó durante más de cuarenta años a ayudar a la gente e intentar cerrar las grietas no solo de los desastres naturales sino del tejido social. El país la recuerda como una primera dama entregada al servicio a pesar de que el conflicto armado le arrebató a su hija y eso le inculcó a su nieto.