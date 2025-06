La constituyente de Petro y otros secretos en De Buena Fuente

Tras la aprobación de la reforma laboral en el Congreso, el presidente Gustavo Petro inició la estrategia de la Constituyente. Esto lo había dicho hace dos años apelando al supuesto bloqueo institucional. Pero lo cierto es que el Congreso le ha aprobado al Gobierno la reforma pensional, la laboral, la jurisdiccional agraria y otra andanada de proyectos de los que el presidente no habla. Nadie sabe qué es lo que quiere cambiar el presidente de la Constitución, pero lo que es claro es que la reelección ahí sí se puede tocar. Petro ha dicho que no una y mil veces. Pero dijo también que no convocaría a una constituyente.

Lea además: ¿En qué va la investigación del caso Miguel Uribe? Ninguno de los imputados aceptó cargos