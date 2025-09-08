Evacuaron a los 45 militares que estuvieron secuestrados por asonada en zona rural de El Tambo

Un grupo de 45 militares permaneció secuestrado por 23 horas en zona rural de El Tambo (Cauca). La asonada ocurrió, de acuerdo con el Ejército, por aparente presión de las disidencias del Frente Carlos Patiño contra la comunidad. Los uniformados llegaron hasta la vereda Los Tigres en medio de las operaciones que adelantan contra los grupos armados ilegales en esa zona del país. De entrada, un grupo de 600 personas los rodeó y los retuvo. EL COLOMBIANO confirmó que los soldados retenidos fueron evacuados en dos vuelos operados por el Batallón de Movilidad y Maniobra N.° 3 y por la Fuerza Aérea en la tarde de este lunes. Sobre las 1:08 de la tarde de este 8 de septiembre ambos vuelos aterrizaron en Popayán. Al arribo, inició un proceso de evaluación médica.

La retención se produjo sobre las 2:00 de la tarde de este domingo 7 de septiembre, en pleno corazón del Cañón del Micay, donde desde hace un año las tropas adelantan la operación Perseo, con la cual buscan arrebatarles este territorio a los grupos armados. El grupo de soldados retenidos pertenece a la Fuerza de Despliegue Rápido Número 4. Inicialmente, eran 72 los hombres que permanecían secuestrados, sin embargo, con el paso de las horas, se logró la extracción de 27 de los soldados y luego de los 45 restantes. El Ejército atribuyó esta asonada al Frente Carlos Patiño de las disidencias de las Farc, grupo armado que obedece las órdenes de alias Iván Mordisco. De acuerdo con la información oficial, los civiles fueron usados como "escudo" para frenar el desarrollo de las operaciones militares.