El dinero que ganó Carlos Alcaraz tras triunfar en el US Open

El español Carlos Alcaraz sorprende con su espíritu luchador y ambición para reinar en el tenis mundial.

El pasado domingo conquistó el Abierto de los Estados Unidos 2025, cuarto y último Grand Slam de la temporada, después de vencer al italiano Jannik Sinner en cuatro sets por 6-2, 3-6, 6-1 y 6-4, logrando coronarse en el certamen de Nueva York por segunda ocasión en su carrera. Este título le permitió aumentar sus ganancias económicas.

Alcaraz redondeó su gran andadura en el torneo estadounidense con una victoria de nivel ante el jugador italiano, más errático de lo habitual y que pareció acusar el golpe de perder el tercer parcial, para conquistar su sexto ‘grande’ con tan solo 22 años.

Pero además de reinar en uno de los eventos más prestigiosos del tenis mundial, que entregó una bolsa de premios de 90 millones de dólares, el murciano obtuvo 5 millones de dólares por su conquista.

Sinner, quien fue el vencedor en 2024 de dicho torneo, ganó esa vez 3,6 millones de dólares, lo que significa un incremento del 38% en premios en la edición que acabó de terminar.