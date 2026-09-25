¿Qué pasará con las clases de los niños en Santa Marta? MinEducación se pronuncia tras el paro armado

El Ministerio de Educación anunció nuevas medidas para proteger a estudiantes, docentes y familias de Santa Marta, luego de las alteraciones del orden público registradas desde el pasado 21 de septiembre y que han afectado la prestación del servicio educativo en sectores rurales de la ciudad. A través de la Directiva 011 de 2026, la entidad estableció orientaciones para que las clases puedan continuar bajo condiciones seguras y solicitó a la Secretaría de Educación de Santa Marta realizar un seguimiento permanente a la situación de los establecimientos educativos. Como parte de estas medidas, la Secretaría deberá entregar reportes diarios en el Puesto de Mando Unificado, con el objetivo de evaluar las condiciones de seguridad en las zonas donde funcionan los colegios.

Por ahora, el Ministerio de Educación aclaró que el calendario escolar no será modificado. Sin embargo, los establecimientos educativos podrán implementar estrategias pedagógicas y medidas de flexibilización curricular, de acuerdo con las condiciones particulares de cada territorio. Lea más: Estados Unidos alertó a sus ciudadanos por violencia y bloqueos en Santa Marta: ¿qué pasa con los vuelos? La cartera también pidió a docentes y directivos mantener una comunicación permanente con las familias y evitar desplazamientos que puedan representar un riesgo para estudiantes, profesores u otros integrantes de la comunidad educativa. En caso de que las condiciones de seguridad persistan y no sea posible garantizar la presencialidad, la Secretaría de Educación deberá evaluar medidas adicionales. Entre ellas se contempla una eventual modificación del calendario académico.

El Ministerio señaló que las disposiciones establecidas son preventivas, temporales y excepcionales, y tienen como objetivo proteger la vida y la integridad de estudiantes, docentes y demás miembros de las comunidades educativas, procurando al mismo tiempo que los procesos de aprendizaje continúen. Conozca: Así intenta Santa Marta volver a la normalidad tras paro armado: “retomen sus actividades y confíen” La entidad agregó que mantendrá el acompañamiento a las autoridades territoriales para determinar las medidas necesarias frente a la situación de orden público que se presenta en Santa Marta.

MinAmbiente también se suma a la medidas de seguridad para Santa Marta

Por su parte, el Ministerio de Ambiente y Parques Nacionales Naturales de Colombia activaron protocolos de riesgo público y planes de contingencia en los parques nacionales naturales Tayrona y Sierra Nevada de Santa Marta, ante la situación de orden público registrada en la región. Hasta el momento, la entidad no reporta afectaciones físicas a funcionarios o contratistas. En el Parque Tayrona, varios sectores permanecen bajo monitoreo especial, entre ellos Calabazo, Palangana/Neguange, Arrecifes, Cañaveral, Playa Brava, Bahía Concha, Cabo San Juan y Zaíno.

El parque continúa abierto, aunque la operación turística funciona bajo condiciones especiales y el ingreso está permitido para visitantes con reserva confirmada, con excepción del sector de Calabazo. En la Sierra Nevada de Santa Marta, entretanto, fueron suspendidas las actividades operativas en campo como medida preventiva, debido a la situación de seguridad registrada en el corredor vial y para evitar desplazamientos hacia zonas donde puedan presentarse confrontaciones. Parques Nacionales también mantiene seguimiento a las comunidades indígenas Arhuaco y Kogui, sin que hasta ahora se reporten incidentes contra ellas. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

Bloque de preguntas y respuestas