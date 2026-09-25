José Camilo Manzur renunció a Asocodis tras 20 años y llega a la Junta Directiva de Ecopetrol

La Junta Directiva de Ecopetrol tendrá entre sus integrantes a José Camilo Manzur Jattin, quien renunció a la presidencia de la Asociación Colombiana de Distribuidores y Comercializadores de Energía Eléctrica (Asocodis), después de permanecer 20 años al frente del gremio.
La salida fue confirmada por la asociación el 24 de septiembre, luego de recibir la carta de renuncia del dirigente. Su llegada a la petrolera se da tras ser elegido como miembro independiente de la nueva junta, durante la Asamblea Extraordinaria de Accionistas del pasado 15 de septiembre, en la que se aprobó la plancha presentada por el Gobierno Nacional.