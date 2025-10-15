MinEducación advierte que en el marco jurídico no existe la “Neoeducación”, modalidad que dice aplicar la U. San José de donde se graduó Juliana Guerrero

El caso de Juliana Guerrero, la joven que iba a ser nombrada viceministra de Juventud y cuya hoja de vida fue despublicada de la página de Presidencia, sigue generando cuestionamientos.
La polémica se dio luego de que se conocieran irregularidades en el título profesional que obtuvo en la Fundación de Educación Superior San José, una institución que se presenta como la “primera NeoUniversidad de Latinoamérica”.
Guerrero, ¿quién? pasó en tiempo récord de ser técnica a tecnóloga y luego a profesional en contaduría pública, se graduó en julio. Sin embargo, la universidad anunció a finales de septiembre que anularía su título porque no había presentado el examen Sabre Pro, Requisito obligatorio para la obtención del grado en Colombia.