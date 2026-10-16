MinInterior advirtió a alcaldes tras implementar el decreto para garantizar la protesta pacífica en el país

El ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, notificó recientemente a los alcaldes de todo el país los resultados sobre la implementación de las nuevas reglas de juego que impone el Decreto 1525, que tiene como objetivo brindar las garantías para la protesta pacífica y el diálogo con los pueblos indígenas.
Y es que, tras ser aplicado por los alcaldes en las más recientes marchas de este miércoles 14 de octubre, la orden del ministro fue clara: seguir protegiendo el derecho constitucional a la manifestación pacífica, pero cortar de raíz y de forma inmediata cualquier asomo de vandalismo, violencia, vías de hecho o afectación a los derechos de terceros.
Le puede interesar: Gobierno radica ley “antimermelada” para regular el lobby en el Congreso: esto contempla la iniciativa
“Quiero felicitar a todos los alcaldes de Colombia que en el día de ayer implementaron exitosamente el decreto sobre protesta social, es decir, el Decreto 1525. Miren, quedó demostrado ayer que este es un decreto muy importante, es un decreto democrático, cuyo rol es proteger, garantizar la protesta pacífica”, comenzó diciendo el ministro.