Benedetti declara este viernes en proceso contra Petro por acusaciones de fraude electoral

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca citó para este viernes 20 de marzo al ministro del Interior, Armando Benedetti, para que rinda declaración como testigo dentro de la demanda que busca ordenar al presidente Gustavo Petro abstenerse de hacer afirmaciones sin pruebas sobre un supuesto fraude electoral.

La diligencia fue fijada por el magistrado Luis Manuel Lasso, quien aceptó una solicitud de la defensa del mandatario para escuchar a Benedetti sobre las dudas que el jefe de Estado ha expresado respecto al sistema electoral, especialmente sobre el código fuente y el software de votación y escrutinio.

En la misma audiencia también intervendrá Pedro Vacca, relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con el fin de analizar los alcances de la libertad de expresión cuando se trata de altos funcionarios.