Colombia suspenderá exportaciones de ganado en pie para frenar alza en el precio de la carne

El Gobierno Nacional suspenderá las exportaciones de ganado en pie como parte de una estrategia para reducir el alto costo de la carne en el mercado interno y proteger el hato ganadero del país. La medida se da en un contexto de presiones inflacionarias sobre los alimentos básicos. La ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, explicó que la decisión busca garantizar el abastecimiento local sin afectar los contratos vigentes. La restricción se enfocará en ganado en pie menor de dos años y en vientres, considerados fundamentales para la reproducción y el crecimiento sostenido del sector. Puede leer: Solo el 4% de la carne de res colombiana se exporta: ¿por qué Petro insiste en prohibir sus ventas externas? “Esta decisión surge tras detectar un aumento en las exportaciones de estos animales, lo que podría debilitar nuestra capacidad productiva interna”, señaló la funcionaria.

Exportaciones y presión sobre el hato ganadero

El ministra indicó que la medida ya fue aprobada por el Comité Triple A y actualmente está a la espera del anuncio del Ministerio de Comercio. Las exportaciones del sector ganadero alcanzaron los 25,034 millones de dólares en enero de este año, impulsadas en parte por la tasa de cambio. Sin embargo, este crecimiento ha generado efectos sobre la disponibilidad interna de ganado. Pese a las restricciones, el Gobierno aclaró que se respetarán los contratos vigentes, asegurando seguridad jurídica para los exportadores que ya tengan compromisos pactados, mientras se implementa la nueva política de protección del mercado interno. Entérese: Estos son los más de 18 países donde llega la carne colombiana

Subastas de ganado en pie impulsan alza de hasta 19% en precios de la carne

Según la ministra, el problema radica en que se están exportando animales jóvenes, entre uno y dos años, en etapa reproductiva, así como vientres, lo que afecta la capacidad de reposición del hato ganadero. Asimismo, afirmó que uno de los principales factores detrás del encarecimiento de la carne está en las subastas de ganado en pie. En estos espacios, dijo, el valor de los animales registró incrementos de hasta el 19%. Este comportamiento, explicó Carvajalino, responde a la reducción de la oferta interna derivada de las exportaciones, lo que presiona al alza los precios y termina impactando directamente al consumidor final. En paralelo, el sector también ha enfrentado dificultades por el uso de ganadería extensiva y por condiciones climáticas adversas, como lluvias imprevistas en el inicio del año, que han afectado la producción. Con la restricción a las exportaciones, la ministra indicó que se busca garantizar una tasa adecuada de reposición del hato ganadero y lograr que los precios en las subastas vuelvan a niveles normales. El objetivo final es que la carne se distribuya a precios más accesibles dentro de la canasta familiar. Le puede interesar: Balanza comercial de Colombia registró déficit de US$2.557,8 millones, el mayor en cuatro años La ministra destacó que esta medida se complementa con otras acciones orientadas a fortalecer la seguridad alimentaria. Entre ellas, mencionó el buen comportamiento del precio del huevo, el programa de compra de excedentes —con la adquisición de cuatro millones de unidades— y el impulso a la producción de leche, arroz y otros alimentos básicos. Más noticias: En Puerto Antioquia exportaron sus primeros contenedores de flores y aguacate Hass a Europa Además, resaltó que la redistribución de cerca de 400.000 hectáreas en el marco de la reforma agraria ha permitido aumentar la producción de cultivos como yuca, maíz y arroz, especialmente en regiones críticas como el Caribe colombiano.

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