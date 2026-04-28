Colombia suspenderá exportaciones de ganado en pie para frenar alza en el precio de la carne

El Gobierno Nacional suspenderá las exportaciones de ganado en pie como parte de una estrategia para reducir el alto costo de la carne en el mercado interno y proteger el hato ganadero del país. La medida se da en un contexto de presiones inflacionarias sobre los alimentos básicos.
La ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, explicó que la decisión busca garantizar el abastecimiento local sin afectar los contratos vigentes. La restricción se enfocará en ganado en pie menor de dos años y en vientres, considerados fundamentales para la reproducción y el crecimiento sostenido del sector.
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“Esta decisión surge tras detectar un aumento en las exportaciones de estos animales, lo que podría debilitar nuestra capacidad productiva interna”, señaló la funcionaria.