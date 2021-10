El ministro de Salud, Fernando Ruíz, aseguró que la pandemia del coronavirus en Colombia entrará en 2022 en una fase, si se quiere, final. El país podrá comenzar a decir el próximo año que la está superando.

La tesis que esbozó Ruiz para enviar este mensaje es que se pasará de una fase epidémica –como la que aún atraviesa el país– a una endémica, que implica la circulación del virus del covid-19 con una letalidad y capacidad de contagio mucho menor. Y aunque no usó la palabra, vendría siendo una especie de gripa que, según el Ministro, puede tratarse con procesos de vacunación anuales.

En entrevista con EL COLOMBIANO, el Ministro también habló de la variante Delta (ver infografía), sobre la cual advirtió que está registrando niveles altos de contagio en regiones como Antioquia y Atlántico. Por eso, al tiempo que lanzó el mensaje sobre el posible fin de la pandemia, ratificó que los cuidados y el ritmo de vacunación deben mantenerse.

Y en torno a los procesos de inmunización para menores entre los 3 y 11 años, Ruiz añadió que serán similares a los de los adultos (dos dosis de Sinovc o Pfizer –farmacéuticas autorizadas para ello– ). De paso, infirmó en torno a la llamada dosis de refuerzo que, hasta el momento, no existe evidencia científica de que la requieran los menores de 70 años.

Ministro, ¿sí se va a alcanzar la meta de vacunación este año: 35 millones de dosis?

“Tenemos, en este momento, 42 millones de vacunas aplicadas; ya hay 18 millones de personas con los esquemas completos y hemos aplicado 9 millones de vacunas de primera dosis. Tenemos tres meses para lograr la meta. Pero también tenemos la disponibilidad de vacunas: en este momento tenemos, con lo que hemos recibido en septiembre y octubre, otras 16 millones de vacunas. Tenemos todos los tipos de vacunas que hemos comprado. Tuvimos entre final de agosto y principio de septiembre una reducción importante, pero los 250.000 vacunados diarios promedio ya los volvimos a tener. Entonces, la expectativa es que sí, porque se tienen las vacunas Lo que está pendiente son dos cosas: la respuesta de la gente y segundo la posibilidad de abrir de vacunación a niños, que son más de 5 millones y medio que habría que sumar. La expectativa de tener bioseguridad para la temporada de diciembre”.

Se había dicho que habría pico en octubre. ¿Hay posibilidad de que no tengamos un pico importante?

“Los indicadores que está recogiendo el modelo del Instituto Nacional de Salud indican que, si se mantienen las condiciones actuales, no tendríamos un pico importante. La gran incógnita es la variante Delta. Lo que nos han mostrado los estudios, es que la variante Mu, que afectó muy fuerte a Colombia en el tercer pico, está conteniendo la entrada de la Delta, pero tenemos un riesgo importante y la Delta está creciendo especialmente Barranquilla, Medellín y San Andrés. En donde hay mayor interacción, hay mayor riesgo. De ahí la importancia de tener una política clara de avanzar rápidamente en la vacunación durante octubre y noviembre”.

Se decía que la velocidad de transmisión de la Delta era muy alta, pero se identificó desde junio ¿Por qué no se ha expandido?

“La buena noticia hasta ahora es que no se ha vuelto la variante preponderante. Pero entre junio y julio creció y entre julio y agosto también”.

¿Crecen casos o letalidad?

“Crece el número de contagios y se vuelve más dominante. Pero la expectativa es que como cada vez tenemos menos personas susceptibles en las ciudades grandes, la gente que ha tenido contacto con el covid ya está en un 90% y la vacunación ha cubierto un número muy importante, por lo que queda un espacio mucho menor para que la variante crezca”.

¿Sería entonces un pico pequeño para este fin de año?

“Hasta ahora es un pico pequeño, pero no podemos decir que aquí no va a pasar nada, pero tenemos que alcanzar una cobertura alta de vacunación para poder tener tranquilidad: mayor al 70%.”.

Los creadores de Moderna y de Astrazeneca dijeron que el covid podría convertirse en “una gripa” para el 2022. ¿Qué opina?

“Sí... No tanto una gripa. Se pasará de un modelo epidémico a uno endémico. Y endemia es una enfermedad que se mantiene en el tiempo como la influenza no afecta a un número muy grande de personas, no genera tanta mortalidad porque ya mucha gente tiene inmunidad, pero sí se mantiene y eso implica mantener un programa de vacunación con refuerzo”.

Cuando dicen que será como una gripa, ¿quieren decir que no es tan mortal, o que siempre va a dar?

“Siempre va a dar en ciertos períodos, con ciertos picos a lo largo del año. Pero aún no podemos decir que no tenga la misma tasa de mortalidad y letalidad”.

¿Los colombianos tendríamos que vacunarnos cada seis meses?

Probablemente, cada año.

¿Es posible que logremos en algún momento la inmunidad de rebaño?

“La inmunidad de rebaño se ha venido revaluando, especialmente por la variante Delta, porque es mucho más contagiosa y un 70% de vacunados no es suficiente para controlar su contagio. Debemos llegar por lo menos al 90%”.

¿Hay suficiente evidencia científica para saber si las vacunas a los niños menores de 12 años sí son efectivas?

“Sí, hay evidencias y estudios sobre la seguridad y eficacia de las vacunas en los niños, con Pfizer y Sinovac. Y en Colombia, la decisión en torno a si hay o no eficacia y seguridad la toma el Invima.”.

¿El esquema de vacunación para los niños sería diferente al de los adultos?

“Probablemente, sea parecido al de las personas mayores. Con una primera dosis al día uno y otra al día 28, en el caso de Sinovac; y con Pfizer, una el primer día y otra al día 21.

Brasil va a dejar de usar Sinovac en 2022 porque dice que su efectividad en mayores de 80 años es baja. ¿Colombia tiene evidencia de lo contrario?

“Sí, tenemos estudios con Sinovac en más de 13 millones de personas y muestran que es una vacuna muy efectiva y muy pero muy segura. Es una vacuna con menores efectos adversos, de manera que es una decisión muy pertinente la que tomamos en el país. Fíjese que, por ejemplo, en Chile se sigue usando Sinovac”.

¿La dosis de refuerzo se va a extender a personas menores de 70 años?

“Por ahora lo único que hay son dos cosas. Que tenemos esquema definido de vacunación de refuerzo para mayores de 70 años, que ya está aprobado y arrancó desde el 1 de octubre. Y que se dejó en el Presupuesto lo que se requiere para aplicar ese refuerzo a la población colombiana completa. Pero esa decisión todavía no se ha tomado. Simplemente, es una decisión presupuestal. Todavía no hemos definido ni qué vacunas ni a qué población”.

¿Científicamente está probado que los menores de 70 años necesitan el refuerzo?

“No. Eso no está probado. Científicamente, la única evidencia que existe es que la población que requeriría un mayor refuerzo es la mayor de 70 años por su condición de inmunidad, que se reduce. No hay una evidencia contundente, por ahora, que indique que los menores de 70 años necesitan un refuerzo.