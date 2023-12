A través de un comunicado, al jefe de la cartera aclaró que no está en contra de las vacunas, y menos de las que previenen este virus, y que no cree que “reconocer la incertidumbre en la ciencia no implica oponerse a la vacunación” , reafirmando de esa manera su respaldo a la inmunización, pero con dudas frente a vacunas como la Pzifer, Moderna y Janssen, a diferencia de la Sinovac.

El ministro también aprovechó la misiva para destacar, que como exsecretario de Salud de Bogotá, sus contribuciones a la política nacional de vacunación, incluyendo la vacunación para gestantes y la solicitud de inclusión de la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) en varones, fueron constantes.

El presidente Gustavo Petro también salió en su defensa y dijo que referirse al Jaramillo como un “antivacunas” es “simplemente una calumnia”, además de señalar que “para nadie es un secreto que los métodos de aprobación de las vacunas anticovid fueron de emergencia y diferentes a los métodos en tiempos normales. Era necesario. El ministro no ha dicho mentiras”.

Y concluyó señalando que las criticas a Jaramillo serían ataques directos contra su gabinete de gobierno. “Como parlamentario de 20 años de experiencia aconsejo no seguir como autómata a la prensa. El parlamentario guía la prensa y no al revés. Su función es generar racionalidad en el debate, profundidad y no seguir los criterios del mercado de las encuestas. Un líder no es un autómata de encuestas”.

Así mismo, varias asociaciones científicas colombianas, en cuanto conocieron las declaraciones del funcionario de que la vacunación habría sido un “experimento”, manifestaron su rechazo, celebraron la “innovación y eficacia de las vacunas con ARN” y destacaron el “impacto global y seguridad” que tienen estos biológicos, fórmulas y resultados que han sido respaldados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).