“A veces uno no entiende por qué le toca pasar por todas estas cosas”, cuenta, refiriéndose al proceso por el que terminó privada de la libertad. “Yo tengo, por decirlo así, por llamarlo entre comillas, digamos, un arte”, dice desasosegada por una razón, apenas lógica, que luego la hizo bajar un poco la voz y la mirada: “Es el arte de robar. A mí se me facilita, no sé por qué, de pronto los genes, no sé por qué, pero en serio tengo ese talento”. Luego enfatiza: “Por decirlo así, ¿sí? Lo reconozco. Pero ya no lo quiero volver a hacer”.

Para no repetir su error, Yohana ha utilizado los más de dos años de prisión que lleva para reflexionar. “Acá he venido tratando de ver si es una enfermedad como tal o es una costumbre, porque, para mí, que yo sepa, la cleptomanía es una enfermedad”.

Yohana no culpa a su familia ni a sus circunstancias, pero sí las reconoce como un cúmulo de posibles explicaciones con las que su cabeza intenta, partiendo de su reconocimiento de responsabilidad, encontrar cuál es el motivo que mantiene sus manos inquietas. “Estoy aquí por hurto”, apunta sin más rodeos al pie de una capilla en El Buen Pastor. Y recuerda cómo desde niña le entró la manía de meter las manos en los bolsillos de los compañeros de colegio y luego eso se convirtió en su estilo de vida, en la forma de sobrevivir.

“No sé qué pasó, pero en un momento uno se da cuenta de que no todo es fácil, de que no todas las veces caza el tigre, de que existe un karma y de que todo lo que tú le haces a la Madre Tierra se te va a devolver. Eso es lo que siento que estoy pagando acá, ¿sí ves? Porque no ha sido nada fácil; han sido muchas pérdidas, no solamente materiales, sino también emocionales, mentales. Me he sentido muchas veces derrotada”.

Su fuerza son los hijos

Pero el amor por sus hijos la motiva a ver más allá del horizonte que hoy la rodea, en el que sobresale la ropa colgada en los barrotes de la celda. “Tengo dos hermosos hijos, que no puedo... Por ellos es que no desfallezco acá”.

Por sus hijos, un varón de cuatro años y una nena de seis, Yohana está comprometida. No solo con retomar su libertad, sino con crecer y superar esta etapa. “Estoy tratando de verlo como que sí, estoy pagando todo lo que he hecho, pero ya, hasta ahí fue. Ya maduré. Fue un ciclo que tuve que vivir, pero ya me siento capacitada y digo ‘ya no más, ya no quiero hacerlo’”, señala con ahínco.

Buena parte de esa madurez la ha adquirido en su celda, en medio de una búsqueda de reflexión que sucedió a las terapias que en principio mantuvo.