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Se vino abajo muro de escuela en Cali, apenas un mes después de su inauguración por el Gobierno Petro

El incidente, que separa dos infraestructuras, pone en duda la calidad de la obra. La discusión a través de redes sociales no se hizo esperar.

  • Imágenes de lo sucedido se compartieron a través de redes sociales. Foto: Captura de video
    Imágenes de lo sucedido se compartieron a través de redes sociales. Foto: Captura de video
El Colombiano
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hace 3 horas
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Se desplomó tan solo días luego de que fue entregada. En un video quedó registrado cuando se cayó un muro que separa dos edificios del sector: la IPS Antonio Nariño y la Institución Educativa Libardo Madrid Valderrama, específicamente en su sede Pablo Neruda. Esta última forma parte de los proyectos impulsados por el gobierno del presidente Gustavo Petro.

Este suceso ha generado una fuerte controversia a través de redes sociales, ya que la infraestructura ha sido objeto de críticas luego de que, según reportes, uno de sus muros presentara fallas a pocas semanas de su inauguración.

El 12 de abril el Ministerio de Educación Nacional anunció públicamente la entrega de esta obra como parte del cumplimiento de compromisos en materia de infraestructura educativa.

La inauguración fue presentada como un avance en el fortalecimiento de espacios para la formación académica en la región, destacando la inversión y el impacto esperado en la comunidad estudiantil.

Este hecho ha provocado una ola de reacciones en redes sociales y entre distintos sectores políticos, donde algunos críticos han señalado que el caso podría ser reflejo de problemas más amplios en la ejecución de proyectos públicos que van de la mano con el Gob.

Por su parte, el exconcejal Juan Martín Bravo, a través de un mensaje que compartió en su cuenta de X, criticó lo sucedido.

Dijo que: “Estas son las obras de Petro en Cali. Hace 22 días, @Mineducacion anunció que cumplieron otra “promesa” más, y ya se cayó un muro de la sede Pablo Neruda que inauguraron. La obra es el reflejo del gobierno de Petro”.

El pronunciamiento oficial

El secretario de Gestión del Riesgo, Ricardo Peñuela, señaló que ya iniciaron las investigaciones para determinar lo sucedido. “Estamos haciendo la verificación de los hechos y hemos entablado con el contratista el análisis para determinar responsabilidades”, dijo.

Además, aseguró que no se presentaron lesionados en el incidente. “Hicimos la evacuación de manera preventiva y afortunadamente no hay lesionados. Ahora sigue la etapa de encontrar las causas, se suspendieron las clases”.

“De manera inmediata, desde la Secretaría de Educación hicimos todas las labores necesarias para asegurar la zona y asegurar lo más importante para nosotros, que es la integridad de nuestros niños, niñas y jóvenes”, dijo Rodas.

Lea también: Suspenden decreto de Petro sobre traslado de afiliados a Nueva EPS

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