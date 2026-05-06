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Sudáfrica: Hallan restos de empresario dentro de un cocodrilo y seis pares de zapatos de posibles víctimas

En Sudáfrica, durante un operativo para hallar a un empresario desaparecido, las autoridades abatieron a disparos un cocodrilo en el río Komati. En su interior encontraron sus restos humanos y varios pares de calzado tipo “crocs” de otras posibles victimas.

  • Tras la necropsia, las autoridades avanzan en el análisis de ADN para identificar a las víctimas. Foto: tomada de X
    Tras la necropsia, las autoridades avanzan en el análisis de ADN para identificar a las víctimas. Foto: tomada de X
  • En su interior hallaron restos humanos y seis pares de zapatos, entre ellos calzado tipo “crocs”, durante el operativo de búsqueda del empresario desaparecido. Foto: tomada de X
    En su interior hallaron restos humanos y seis pares de zapatos, entre ellos calzado tipo “crocs”, durante el operativo de búsqueda del empresario desaparecido. Foto: tomada de X
Saray González Toro
Saray González Toro
hace 2 horas
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El pasado lunes 27 de abril, un empresario de 59 años, propietario de un hotel y negocios de la región de Gauteng intentó atravesar el puente de bajo nivel sobre el río Komati, cerca de Komatipoort, (una pequeña localidad ubicada en el extremo oriental de Sudáfrica) a bordo de su camioneta Ford Ranger, pese a que el nivel del agua había cubierto la vía. La fuerza de la corriente del río Komati arrastró el vehículo y el hombre desapareció sin dejar rastro, de acuerdo con información entregada por equipos de rescate locales.

Al día siguiente, martes 28 de abril, los equipos de emergencia lograron ubicar y recuperar el vehículo, pero no había señales del conductor. A partir de ese momento se desplegó un operativo de búsqueda en el que participaron la Unidad de Búsqueda y Rescate, buzos de la policía provincial de Mpumalanga, guardaparques de SanParks y una empresa de seguridad privada.

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El río fue inspeccionado tramo a tramo, mientras drones sobrevolaban la zona para detectar cualquier señal en la superficie. En medio de la búsqueda, los equipos comenzaron a centrar su atención en la presencia de cocodrilos en el sector. Algunos ejemplares mostraban comportamientos inusuales, permaneciendo inmóviles en puntos específicos del río pese al ruido constante de los helicópteros y drones, según relató el capitán de policía Johan Potgieter a SABC News.

“Observamos al cocodrilo en el mismo punto durante los últimos cuatro días. Después, cuando el área quedó despejada, continuamos el rastreo con drones y confirmamos que el animal seguía allí, sin moverse. Con base en nuestra experiencia y la formación que hemos recibido, lo identificamos como el ejemplar del que teníamos una certeza del 100 % de que había ingerido al hombre que buscábamos”, dijo Potgieter.

El sábado 2 de mayo, tras varios días de seguimiento, las autoridades identificaron a un cocodrilo del Nilo de aproximadamente 4,5 metros y 500 kilogramos, ubicado a unos 60 metros del punto donde el vehículo fue arrastrado. Según la Policía de Mpumalanga, tras confirmar su ubicación y ante la sospecha de que el animal habría devorado al desaparecido, los equipos de seguridad decidieron sacrificarlo con balas.

El impactante video del traslado del ejemplar desde un helicóptero en pleno vuelo se viralizó rápidamente en redes sociales.

El ejemplar fue trasladado posteriormente para su análisis. Durante la necropsia, los investigadores encontraron restos humanos parciales que, según las primeras verificaciones, corresponderían al empresario desaparecido. Sin embargo, el hallazgo abrió una nueva línea de investigación, pues en el estómago del animal también se encontraron seis pares de calzado, entre sandalias y calzado tipo “crocs”, lo que sugiere la posible existencia de otras víctimas.

“Cuando realizamos la autopsia al cocodrilo, encontramos alrededor de seis pares distintos de Crocs, además de sandalias pertenecientes a otras personas que también estaban dentro de su estómago”, contó el capitán de policía.

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En su interior hallaron restos humanos y seis pares de zapatos, entre ellos calzado tipo “crocs”, durante el operativo de búsqueda del empresario desaparecido. Foto: tomada de X
En su interior hallaron restos humanos y seis pares de zapatos, entre ellos calzado tipo “crocs”, durante el operativo de búsqueda del empresario desaparecido. Foto: tomada de X

El capitán de la policía Johan Potgieter explicó que el animal de gran tamaño se mantenía “alejado del agua, con el estómago visiblemente hinchado” lo que levantó sospechas. El cuerpo pudo ser identificado debido a un anillo que confirmó su identidad.

El caso quedó en manos de la policía de Mpumalanga, que confirmó que está a la espera de pruebas de ADN para establecer oficialmente la identidad de los restos.

El MEC de Seguridad Comunitaria, Jackie Macie, advirtió a la población sobre el uso del puente y reiteró la recomendación de tomar la ruta alternativa por la carretera N4. Además, señaló que las autoridades evalúan el futuro de la infraestructura, ante el riesgo recurrente y el número de víctimas asociadas a las inundaciones en ese punto del río Komati.

La investigación continúa abierta, mientras la zona permanece bajo monitoreo por la posibilidad de nuevos hallazgos en un corredor fluvial que ya acumula una preocupante historia de tragedias. El puente ya había sido señalado por las autoridades como un paso peligroso durante temporadas de lluvias, su historial reciente incluye varias emergencias fatales, lo que lo ha convertido en un punto crítico en la provincia de Mpumalanga.

En diciembre de 2025, dos soldados fueron arrastrados por la corriente al intentar cruzar este mismo puente; el cuerpo de uno fue recuperado poco después, mientras que restos parciales del segundo aparecieron seis días más tarde.

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